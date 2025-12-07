El truco de la hoja de laurel que trae suerte para la Lotería de Navidad 2025

A medida que se acerca el sorteo de la Lotería de Navidad 2025, reaparecen las supersticiones de siempre. Algunas vienen de familia, otras se han improvisado con el tiempo y muchas circulan en redes sin que nadie tenga claro quién las empezó. Entre las más extendidas está la de colocar una hoja de laurel seca junto al décimo. No garantiza nada, pero se ha convertido en un gesto habitual para miles de personas que quieren añadir un poco de suerte a la espera.

Un amuleto con mucha historia detrás

El laurel lleva siglos asociado a la suerte y la protección. En la antigüedad era símbolo de victoria y honor, y tanto griegos como romanos lo utilizaban para coronar a quienes habían logrado algún triunfo. Con el tiempo, distintas culturas lo incorporaron como planta “protectora”, capaz de alejar la mala energía y atraer momentos favorables. Esa idea ha sobrevivido hasta hoy, aunque adaptada a contextos modernos como la Lotería de Navidad.

Cómo se usa la hoja de laurel en la Lotería de Navidad 2025 según la tradición

El ritual es sencillo. Se elige una hoja de laurel seca, entera, y se coloca junto al décimo: dentro de la cartera, en la funda del móvil o en el sobre donde se guarda. Otros prefieren escribir el número del boleto en la propia hoja y doblarla antes de guardarla. Y hay quien la quema después del 22 de diciembre como forma simbólica de “cerrar” el sorteo.

No hay normas estrictas. Es una costumbre popular que cada uno adapta como quiere.

Por qué se ha puesto tan de moda

El laurel es barato, fácil de conseguir y tiene un significado que casi todos reconocen. Eso, y el empujón de las redes, explica su expansión. Cada diciembre circulan vídeos y mensajes que recomiendan repetir el gesto, hasta el punto de convertirlo en uno de los amuletos más comentados antes del Gordo.

¿Funciona realmente?

No hay pruebas de que el laurel cambie las probabilidades del sorteo. La suerte sigue dependiendo del azar y del número que salga del bombo, por mucho ritual que se acompañe al décimo. Aun así, para muchas personas este gesto tiene sentido: refuerza la ilusión, añade un punto emocional a la espera y forma parte del ambiente propio de estas fechas.

En el fondo, más allá de tradiciones y amuletos, lo único decisivo es tener el décimo bien guardado cuando llegue el 22 de diciembre. El laurel no garantiza premios, pero tampoco hace daño. Si alguien quiere mantener la costumbre, acompaña sin estorbar.