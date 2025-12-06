El aviso de la Policía Nacional sobre compartir décimos de lotería de Navidad

Llega la Navidad, uno de los momentos más esperados del año para muchos, deseosos de compartir mesa, mantel y vivencias con los seres queridos. Ilusiones que se complementan con el esperado Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que abre las puertas al cumplimiento de los sueños de los agraciados con el Gordo o con alguno de los premios mayores. Pero nunca hay que perder el mundo de vista... Conviene mantener la prudencia y seguir el sentido común, así como las recomendaciones de seguridad que comparte la Policía, especialmente sobre la forma más adecuada de gestionar y compartir los décimos de lotería.

La Policía Nacional aproveha estas fechas para detallar un conjunto de medidas preventivas así como para evitar conflictos en aquellos casos en que resulta premiado un décimo que se ha compartido con otras personas.

En primera instancia, es imprescindible acudir a comprar el décimo en uno de los cerca de 11.000 puntos de venta autorizados por la red de Loterías del Estado. Y en el caso de compartirlo, la primera de las recomendaciones es la de que las personas participantes lo firmen por el reverso.

La explicación es que es una prueba concluyente y fidedigna de acreditar ser uno de los legítimos titulares de la participación, especialmente para números premiados con al menos 2.000 euros, y que tienes derecho a recibir el correspondiente reparto proporcional.

Prudencia y discreciñon

Resulta conveniente asimismo fotografiar el décimo y tomar buena nota del número y la serie, una prueba en caso de cualquier disputa posterior, según la Policía Nacional. Además, es imprescindible mantener el décimo en buen estado y evitar daños que puedan comprometer su validación.

Cabe insistir en que el único listado válido de los números premiados es el publicado por Loterías y Apuestas del Estado el mismo 22 de diciembre, día del sorteo. La Policía Nacional insiste en no hacer caso de listas no oficiales, rumores ni cualquier referencia de dudoso origen.

Y no menos importante: la Policía recomienda evitar tentaciones fruto de la euforia y mantener un comportamiento discreto en caso de estar en posesión de un número premiado para evitar problemas con personas que tengan malas intenciones.