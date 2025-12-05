Sorteo extraordinario 22 de diciembre
Este es el número de la Lotería de Navidad que tocará, según ChatGPT
Estas son la combinaciones que podrían resultar ganadoras
Así es el sistema de Voltaire para ganar la Lotería de Navidad
¿Puede un adivino acertar el número del Gordo de la Lotería de Navidad 2025?
Cada diciembre, la Lotería de Navidad despierta un mundo de rituales y supersticiones. La gente acude a sus administraciones favoritas, elige números repletos de significado -para él mismo o teniendo en cuenta los eventos que han marcado el año- y confía en aquellos que parecen leer el destino.
Más allá de lo que dicen los videntes, la irrupción de la IA hace que una parte de la población también pregunte a ChatGPT cuál será el número que ganará este año el primer premio de la Lotería de Navidad, aunque este advierte de que "todos tienen la misma probabilidad de salir" y que "según expertos en estadística, no tienen sentido las supersticiones de que ciertos números vayan a ser premiados más que otros.
La estadística dice que el número 5 es el reintegro del primer premio, conocido comúnmente como 'El Gordo', más repetido a lo largo de toda la historia del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional que se celebrará el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real, al haber resultado agraciado en un total de 32 ocasiones. Le siguen el número 4 y el 6, con 27 ocasiones cada uno.
En cambio, la terminación menos afortunada en este tradicional sorteo navideño vuelve a ser el número 1 (ocho ocasiones), seguido del 2 (trece ocasiones) y del 9 (un total de 16 ocasiones), según datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado (LAE). También cabe destacar los números 15.640, 20.297y 33.728, que han salido más de una vez como El Gordo.
La predicción de ChatGPT, según la estadística
Basándonos en la estadística histórica de terminaciones y números más repetidos, estos son los 5 números de ChatGPT para la Lotería de Navidad.
- 40728 – termina en 8, otra de las terminaciones históricas.
- 61234 – termina en 4, muy repetida en El Gordo.
- 19876 – termina en 6, también frecuente en la historia.
- 33728 – número que ya ha salido anteriormente como El Gordo.
Aunque vuelve a recordar que "no garantizan premio alguno, pero combinan terminaciones históricas y números premiados antes"
Las 10 propuestas "arriesgadas" de ChatGPT
- 56485 – termina en 5, terminación muy frecuente.
- 40728 – termina en 8, también histórica.
- 61234 – termina en 4, frecuente en El Gordo.
- 19876 – termina en 6, otra de las más repetidas.
- 33728 – número que ya ha salido antes como El Gordo.
- 02591 – termina en 1, poco frecuente; combinación arriesgada.
- 84003 – termina en 3, rara en la historia de El Gordo.
- 77062 – termina en 2, casi nunca premiada; número “exótico”.
- 91547 – termina en 7, poco repetida, mezcla cifras altas y bajas.
- 00356 – termina en 6 (frecuente), pero con combinación de cifras históricamente poco premiadas.
