Soy lotero y esto es lo que tienes que saber a la hora de comprar un décimo de Lotería de Navidad

Cada año, cuando se acercan las fiestas navideñas, la Lotería de Navidad vuelve a convertirse en un ritual colectivo. Las colas frente a las administraciones, los números que se agotan, las peñas improvisadas entre compañeros de trabajo, la ilusión por encontrar ese décimo especial… Todo empieza semanas antes de que los niños de San Ildefonso canten el Gordo, y sin dejar de diasfritar de ese ambiente que mezcla tradición, costumbre y un punto de magia, hay aspectos prácticos que conviene conocer para que la experiencia sea segura y sin sobresaltos.

1. Comprar siempre en puntos oficiales

Asegúrate de que la administración o la web donde adquieres tu décimo está reconocida por Loterías y Apuestas del Estado. En Internet hay plataformas autorizadas, pero también existen estafas, evita adquirir el número en webs no oficiales. Un punto oficial siempre dará justificante y permitirá consultar el décimo en cualquier momento. Hay dos canales seguros:

Administraciones de Lotería : Establecimientos especializados donde puedes adquirir los billetes directamente

: Establecimientos especializados donde puedes adquirir los billetes directamente Plataformas 'on line' oficiales: La web de SELAE es completamente segura para la compra de billetes. También se pueden comprar a través de sus apps oficiales. En las compras en línea, hay que aseguirarse de que el sitio web tenga "loteriasyapuestas.es" en su dominio y que la web utilice el protocolo "https://" en la barra de direcciones (indica que la conexión está cifrada=.

2. Revisar el décimo en cuanto lo recibas

Mira bien número, serie, fracción y fecha. En campaña navideña se manejan miles de boletos y un error, aunque poco frecuente, puede ocurrir. Si jugáis en grupo, es buena idea hacer una foto del décimo y compartirla para que todos estén informados.

3. Si es un décimo compartido, dejad por escrito el reparto

En grupos de amigos, familia o empresa, siempre recomiendo dejar constancia. Basta un mensaje donde aparezcan los participantes, el importe aportado por cada uno y el número jugado. Esto evita discusiones y complica­ciones si llega un premio grande.

4. Recuerda: un décimo físico es un documento al portador

Quien lo tiene en mano es su propietario legal. Por eso debe guardarse en un lugar seguro y, si es posible, fotografiarlo. Si se pierde, deteriora gravemente o desaparece, la recuperación del premio es complicada y en muchos casos imposible.

5. Conoce cómo y dónde se cobran los premios

Los premios menores de 2.000 euros pueden cobrarse directamente en cualquier administración. Las cantidades superiores deben gestionarse en bancos colaboradores. Hacienda solo aplica retención a partir de 40.000 euros y únicamente sobre la parte que excede esa cifra.

6. Elige el número que te haga ilusión: ninguno tiene más posibilidades

No hay números con más posibilidades que otros. Cada combinación tiene exactamente la misma probabilidad de salir. Mi recomendación personal: juega aquel que te transmita algo o que forme parte de tu tradición familiar o laboral. Es parte del encanto del sorteo.

La Lotería de Navidad es, ante todo, ilusión compartida. Siguiendo estas pautas evitarás problemas y disfrutarás del sorteo como merece la tradición. Si quieres, puedo ajustar el texto para hacerlo más largo, más corto o darle un enfoque distinto.