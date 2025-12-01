Diferencias entre décimo, billete, número y serie de la Lotería de Navidad 2025

Cuando llega diciembre, las administraciones se llenan y muchos compradores repiten los mismos conceptos de siempre: “Yo llevo este décimo”, “me guardan un número”, “ ¿cuántas series quedan?”. Aunque son palabras que escuchamos cada año, no siempre sabemos exactamente qué significa cada una.

Si vas a jugar a la Lotería de Navidad 2025, conviene tener claro qué es un décimo, un billete, una serie y un número, porque todos forman parte del funcionamiento del sorteo.

¿Qué es una serie?

La serie es uno de los pilares del sorteo. Para entenderlo, imagina que cada número que participa en la Lotería de Navidad se imprime 185 veces. Eso es precisamente una serie.

En la edición de 2025, Loterías y Apuestas del Estado vuelve a poner en juego 185 series, lo que supone millones de décimos en circulación.

Cada serie está formada por un billete de cada número del 00000 al 99999. Es decir, una serie equivale a 100.000 billetes (uno por cada número).

¿Qué es un billete?

El billete es la unidad que emite Loterías y Apuestas del Estado para cada número y cada serie. Si existen 185 series, significa que de cada número hay 185 billetes distintos.

Un billete completo tiene un precio oficial de 200 euros y está formado por 10 décimos.

¿Qué es un décimo?

El décimo es la parte que casi todos compramos y equivale a la décima parte de un billete.

Su precio oficial para el sorteo 2025 vuelve a ser 20 euros. Es importante porque el décimo es el documento válido para cobrar los premios. Sin no se tiene en papel (o su resguardo digital si se compra online), no se puede reclamar nada.

¿Qué es un número?

El número es la combinación de cinco cifras que identifica cada billete y cada décimo. Van desde el 00000 hasta el 99999, así que entran en juego 100.000 números posibles.

Durante el sorteo, un bombo específico contiene una bola por cada uno de estos números, y de ahí salen los premios principales.

¿Y qué pasa con las participaciones?

Además de décimos y billetes, mucha gente juega participaciones o papeletas emitidas por bares, asociaciones, clubes deportivos o colegios.

Hay que tener especial cuidado porque las participaciones no las emite Loterías y Apuestas del Estado. Loterías solo comercializa billetes completos y décimos oficiales y las participaciones dependen exclusivamente de quien las vende, que asigna un valor y una aportación voluntaria (donativo).

Por eso hay que tener cuidado. Hay casos de participaciones fraudulentas o números que no existen. Siempre conviene comprar solo en entidades registradas y conocidas, y pedir un justificante claro.