Así es el sistema de Voltaire para ganar la Lotería de Navidad

Sobre la Lotería de Navidad existe un sinfín de supersticiones y creencias. Hay quien cree a pies juntillas que entrando con el pie derecho a una administración de lotería aumentan las posibilidades de ganar un premio o pasando un décimo por el lomo de un gato negro. La ilusión por arañar algún premio en sorteos y loterías siempre se ha mantenido viva. En la Francia de Voltaire se creía que había una clave oculta para ganar el premio principal.

Voltaire y la lotería

François Marie Arouet, más conocido como Voltaire (1694-1778), filósofo, poeta, ensayista, dramaturgo e historiador francés, es una de las figuras principales de la Ilustración en Francia, una corriente de pensamiento basada en el conocimiento y la razón. Su audacia le permitió ganar importantes cantidades de dinero aprovechando los defectos de una primitiva lotería que, por entonces, empezaba en Francia.

En 1727, el país galo estaba sumido en una crisis a todos los niveles que desembocaría en la Revolución Francesa. Durante esa época, la corona tuvo que reducir los intereses de sus bonos para ahorrar gastos. El resultado fue la caída en picado de su valor en el mercado.

El ministro de Finanzas intentó recuperar la confianza de los inversores y para ello ideó que los propietarios de los bonos pudieran comprar, a cambio de la reducción, un billete de lotería. Si el boleto resultaba ganador, sería premiado con el valor original del bono en cuestión y un extra de 500.000 libras francesas.

El método para ganar la Lotería de Navidad

En aquella época, Voltaire se encontraba en una precaria situación económica tras salir de prisión. Para mejorar su situación inventó una manera de ganar dinero de forma fácil y rápida con esta lotería. Para ello, se basó en la leyes de la lógica y la probabilidad. Cuantos más billetes de lotería comprara, más posibilidades tendría de ganar.

Voltaire creó un grupo de inversores que se dedicó a adquirir todos los billetes devaluados disponibles ante notario. Tal fue la cantidad comprada que el premio siempre acababa recayendo en uno de los boletos del grupo. Este método podría haber durado años si no hubiera sido por las frases o mensajes que Voltaire escribía en la parte trasera de los boletos deseando buena suerte y que alertó a las autoridades.

Tras desvelarse el método, el grupo de inversores fue a juicio, pero fueron absueltos tras demostrarse que no se había incurrido en ninguna ilegalidad y que únicamente se habían aprovechado de un vacío legal. Se calcula que Voltaire y el grupo de inversores lograron ganar cerca de medio millón de libras cada uno.