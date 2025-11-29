¿Por qué el décimo de Navidad vale 20 euros? ¿Subirá de precio?

El precio de un décimo de la Lotería de Navidadparece inamovible: año tras año seguimos pagando 20 euros. Muchos jugadores de este sorteo creen que esa cantidad “ha sido siempre así”, sin embargo, nada más lejos de la realidad. El coste del billete más famoso del país ha cambiado muchas veces y todo apunta a que podría volver a hacerlo en el futuro según admite Loterías y Apuestas del Estado.

Un precio que ha cambiado mucho a lo largo de la historia

Comprar un décimo nunca ha costado lo mismo. Los datos oficiales recopilados por Loterías reflejan cómo el precio se ha ido ajustando a lo largo de las décadas.

1966: un décimo costaba 500 pesetas (unos 3 euros actuales ).

un décimo costaba (unos ). Años 70: el precio se duplicó primero a 1.000 pesetas y, poco después, volvió a duplicarse hasta 2.000 pesetas (aprox. 12 euros).

el precio se duplicó primero a 1.000 pesetas y, poco después, volvió a duplicarse hasta (aprox. 12 euros). Década de los 80 y 90: el coste siguió subiendo hasta alcanzar las 3.000 pesetas (unos 18 euros ).

el coste siguió subiendo hasta alcanzar las (unos ). 2002: con la llegada del euro, se fijó el precio actual: 20 euros por décimo.

Es decir: en menos de 60 años, el décimo se ha multiplicado por más de cinco en precio.

Veinte años sin subidas… ¿por cuánto tiempo?

Que el décimo cueste 20 euros desde 2002 no es casualidad. Según explicó recientemente el presidente de Loterías, Jesús Huerta, mantener el precio ha sido una decisión consciente para no encarecer un producto tan arraigado socialmente. No obstante, el propio Huerta ya ha dejado caer que la subida llegará “en algún momento”, porque el coste operativo y la inflación no han dejado de crecer en estas dos décadas.

Aunque no hay fecha ni cifra oficial, fuentes del sector apuntan que una actualización del precio es un escenario realista para los próximos años, especialmente viendo cómo otros juegos estatales ya han ajustado sus tarifas.

¿Por qué podría subir el décimo? Razones económicas y del mercado

1. La inflación acumulada en 20 años

La economía de 2002 no tiene nada que ver con la actual. En dos décadas, el coste de vida, los sueldos y los precios han subido de forma sostenida. Que el décimo siga en 20 euros es, en términos reales, casi una “rebaja”.

2. Aumento del volumen de premios y costes de gestión

Imprimir billetes, distribuirlos, digitalizar ventas y mantener la red de 10.600 puntos de venta supone un gasto cada vez mayor.

3. Competencia creciente con otros juegos de azar y loterías

Para mantener los márgenes sin recortar premios, algunos expertos del sector creen que antes o después será inevitable revisar el precio.

¿Cuándo subirá el precio del décimo de la Lotería de Navidad?

Por ahora no hay confirmación oficial. SELAE evita fijar una fecha y se limita a señalar que la decisión dependerá de factores económicos y del consenso con las asociaciones de administraciones de lotería.

En cualquier caso, la Lotería de Navidad 2025 seguirá costando 20 euros, aunque el debate sobre la subida ya está sobre la mesa.