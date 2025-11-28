¿Puede un adivino acertar el número del Gordo de la Lotería de Navidad 2025?

La Lotería de Navidad está rodeada de rituales, creencias y supersticiones. Cada diciembre, miles de personas repiten gestos que consideran casi obligatorios: comprar el décimo en su administración “talismán”, elegir fechas especiales o pedir consejo a quienes dicen tener un don para anticipar la suerte.

Entre ellos, los videntes siguen ocupando un lugar destacado… aunque la ciencia y la estadística llevan décadas diciendo otra cosa.

El mito del vidente que “sabe” el número ganador

La figura del adivino se ha convertido en parte del folclore previo al 22 de diciembre. A lo largo de los años, algunos médiums o rostros conocidos del mundo esotérico han asegurado “sentir” qué número podría salir premiado. Sin embargo, incluso los más famosos reconocen los límites de esa supuesta capacidad.

El propio Rappel lo admite: “No hay astrólogo en el mundo que pueda saberlo”

Uno de los videntes más mediáticos de España, Rappel, ha contado en varias ocasiones anécdotas relacionadas con la Lotería de Navidad. Como aquella vez en la que entró a una administración de las afueras de Madrid y la dependienta, que había soñado que él anunciaría el Gordo, empezó a gritar emocionada.

Los clientes que estaban allí compraron exactamente los mismos décimos que él llevaba, convencidos de que “iba a repartir suerte”.

Pero Rappel siempre matiza: “La gente piensa que llevo el número en la cabeza como si repartiera semillas, pero no hay astrólogo en el mundo que pueda saberlo”. Y lo cierto es que tiene razón.

¿Qué dice la estadística?

El Sorteo Extraordinario de Navidad funciona con un sistema completamente aleatorio. Los cien mil números entran en el bombo con la misma probabilidad de salir. Es lo que los expertos llaman probabilidad uniforme.

Según explica Roberto Atanes, profesor de Estadística en la Universidad CEU San Pablo, la probabilidad de que te toque el Gordo es de 0,001%. Ni más, ni menos. Da igual quién compre el décimo, en qué administración esté o quién lo recomiende.

Atanes añade un matiz importante: comprar más números distintos aumenta las opciones y repetir el mismo número año tras año no incrementa las probabilidades. Cada sorteo es independiente.

Es decir, la estrategia para “acertar” dista mucho de cualquier predicción sobrenatural.

Psicología del azar: ¿por qué algunas personas consultan a videntes?

Valentín Martínez-Otero, psicólogo de la Universidad Complutense, explica que muchas personas recurren a videntes por el simple deseo de aferrarse a una esperanza. No porque crean firmemente en lo paranormal, sino porque “la ilusión funciona como un motor emocional”.

En momentos de estrés, ansiedad o incertidumbre —fenómenos que aumentaron tras la pandemia— es más fácil dejarse llevar por explicaciones mágicas. El psicólogo señala que estas prácticas son inofensivas si se viven como un gesto simbólico.

El riesgo aparece cuando alguien sustituye el pensamiento racional por creencias absolutas sobre lo que “dicen” los adivinos. Eso puede acabar generando un problema de dependencia emocional o económica.

¿Ha acertado algún vidente alguna vez? Casualidades, no poderes

A lo largo de los años se han contado historias de supuestos aciertos, como la anécdota de Rappel sobre una terminación que recomendó en televisión y que casualmente coincidió con el Gordo. Pero ni él ni ningún otro vidente atribuyen esos episodios a poderes especiales, sino a pura coincidencia estadística.

Entonces… ¿puede un adivino acertar el Gordo de Navidad 2025?

La respuesta, desde el punto de vista técnico, legal y estadístico, es no. Cualquier predicción que coincida con el resultado final es una casualidad, no una visión. Aun así, la ilusión previa al sorteo forma parte de la magia de la Navidad.

Si consultar a un vidente es para alguien un ritual inofensivo, un momento divertido o una forma de mantener viva la esperanza, no pasa nada. Lo importante es tener claro que el azar no se predice… y que todos los números tienen exactamente las mismas posibilidades.