¿Quién tiene prohibido jugar a la Lotería de Navidad? Las normas de este 2025 explicadas al detalle

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) organiza el tradicional Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Pero no todos pueden entrar: existe una regulación específica que establece quiénes tienen prohibido participar en esta lotería. Esa regulación está contenida en la Ley 13/2011 de regulación del juego (LRJ) y normas relacionadas.

Principales grupos que no pueden jugar a la Lotería de Navidad

Menores de 18 años e incapacitados legalmente

Los menores no pueden comprar ni jugar a la Lotería de Navidad. Tampoco pueden hacerlo las personas que un juez haya declarado incapacitadas. Esta prohibición existe para proteger a quienes no pueden tomar decisiones que implique un riesgo económico.

En las administraciones y en la web de Loterías aparecen avisos visibles que recuerdan esta norma.

Personas con prohibición expresa de acceder al juego

Algunas personas están apuntadadas voluntariamente en las listas de autoexclusión, normalmente por problemas con el juego. También hay quienes tienen una prohibición judicial. Ambos grupos no pueden jugar a ningún sorteo, incluida la Lotería de Navidad.

Empleados, accionistas y personal relacionado con la explotación del juego

La ley impide participar en la Lotería de Navidad a quienes están vinculados de forma directa o indirecta a la explotación o gestión del sorteo:

Los propietarios, accionistas o personas con participación relevante en la SELAE.

Directivos y trabajadores que intervienen en la organización o gestión del sorteo de Navidad.

Sus familiares directos (padres, hijos, parejas o convivientes).

El objetivo es evitar cualquier conflicto de interés: quienes trabajan con el sorteo no pueden jugarlo.

Miembros de los órganos reguladores o de control del juego

El personal que se dedica a supervisar e inspeccionar que todo el proceso sea limpio y transparente tampoco puede jugar. Es simplemente una medida de garantía y neutralidad.

¿Qué pasa si alguien que no puede jugar a la Lotería de Navidad compra un décimo?

Si una persona que no puede jugar compra un décimo de la Lotería de Navidad, esa participación no es válida y podría recibir una sanción.

En los puntos de venta y en la web oficial se realizan controles para evitarlo, como la verificación de la edad o identificación del comprador.

¿Por qué estas prohibiciones?

Estas normas buscan tres objetivos muy claros: