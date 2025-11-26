¿Cuánto te toca en la Lotería de Navidad si ganas alguno de los primeros premios?

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad reparte cada 22 de diciembre millones de euros en miles de premios. Aunque el Gordo es el que acapara la atención, no es el único premio importante del sorteo: hay otras categorías que también pueden darte una alegría —y empezar la Navidad con buen pie.

Los datos que verás a continuación corresponden a los premios oficiales del sorteo de 2025, publicados para esta edición.

¿Cuánto te toca si ganas uno de los primeros premios?

El Gordo de Navidad (primer premio)

El primer premio reparte 400.000 euros por décimo. Es el gran protagonista del sorteo y el más difícil de obtener, pero también el que más cambia vidas.

Segundo premio

El segundo premio está dotado con 125.000 euros por décimo, una cantidad que, aunque no alcance al Gordo, supone un impulso económico considerable.

Tercer premio

El tercer premio reparte 50.000 euros por décimo. Es uno de los premios grandes más repartidos a lo largo de los años.

Cuartos premios

El sorteo incluye dos cuartos premios, cada uno de ellos con 20.000 euros por décimo.

Quintos premios

Hay ocho quintos premios, cada uno dotado con 6.000 euros por décimo. Aunque más modestos, son de los premios más celebrados porque se reparten por toda España.

¿Y el resto de premios de la Lotería de Navidad 2025?

La Lotería de Navidad reparte miles de premios menores que también generan ilusión:

La pedrea

Son 1.794 números premiados con 1.000 euros por serie, lo que se traduce en 100 euros por décimo.

Aproximaciones, centenas y terminaciones

Si tu número es anterior o posterior a uno de los premios principales, o si comparte ciertas cifras, puedes llevarte premios adicionales. Son importes menores, pero muy frecuentes.

Reintegro

Si la última cifra de tu número coincide con la del Gordo, recuperas los 20 euros que cuesta el décimo.

¿Cuánto te queda realmente tras impuestos?

Los premios de la Lotería de Navidad solo tributan si superan los 40.000 euros. A partir de esa cantidad, Hacienda aplica una retención del 20%.

Esto significa que:

Del Gordo (400.000 €), el importe exento son 40.000 €. Sobre los 360.000 € restantes se aplica el 20%. Resultado aproximado que recibes: 328.000 euros.

El segundo premio (125.000 €) también tributa.

Tras impuestos, te quedan aproximadamente 108.000 euros .

. El tercer premio (50.000 €) paga una pequeña parte en impuestos.

Recibes unos 48.000 euros .

. Los cuartos, quintos, pedrea, aproximaciones y reintegros no tributan, porque están por debajo del límite exento.

Los premios se cobran a partir de la tarde del 22 de diciembre, cuando Loterías y Apuestas del Estado concluye las verificaciones informáticas.