22 de diciembre

Ni la 'Bruixa d'Or' ni 'El Gato Negro': este es el sitio de España donde se venden más décimos de la Lotería de Navidad

Las 9 administraciones que más millones de euros reparten en la Lotería de Navidad

Estas son las probabilidades reales de que te toque la Lotería de Navidad 2025

Una persona elige un décimo de la administración de lotería Doña Manolita de cara al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, a 14 de diciembre de 2023, en Madrid (España).

Una persona elige un décimo de la administración de lotería Doña Manolita de cara al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, a 14 de diciembre de 2023, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Manuela Valdés

Barcelona
A falta de pocos días para celebrarse el sorteo de la Lotería de Navidad de este 2025, las administraciones siguen vendiendo números a quienes van a última hora y aún no se han hecho con su boleto. Entre ellas, algunas ofrecen números de otros puntos de España o que contengan ciertos números concretos como el código postal, pero hay también ubicaciones muy solicitadas como por ejemplo en el centro de Madrid encontramos Doña Manolita, y en el pueblo catalán de Sort tenemos La Bruixa d'Or.

Cada jugador tiene sus puntos de venta favoritos, ya sea trabajo, bar frecuentado, gimnasio, y un largo etcétera. Pero, ¿en qué sitios de España se compra más lotería?

El segundo, en Catalunya

Madrid, como capital, se lleva la palma: 528.227.740 millones de euros vendidos, que equivaldría a unos 78 euros por jugador.

En segundo lugar está Barcelona, donde se vende la mitad de millones que en Madrid; en su caso se venden unos 49 euros por jugador, con 283.975.580 millones de euros vendidos.

Las 10 ubicaciones más solicitadas

1.Madrid

  • 528.227.740 millones de euros vendidos
  • 78 euros por jugado

2.Barcelona

  • 283.975.580 millones de euros
  • 49 euros por jugador

3. Valencia

  • 203.382.960 millones de euros vendidos
  • 78 euros por jugador

4. Alicante

  • 143.326.900 millones de euros vendidos
  • 75 euros por jugador

5. Vizcaya

  • 109.150.96 millones de euros vendidos
  • 94 euros por jugador

6. Asturias

  • 106.908.760 millones de euros vendidos
  • 106 euros por jugador

7. Málaga

  • 99.255.040 millones de euros vendidos
  • 57 euros por jugador

8. Sevilla

  • 97.379.920 millones de euros vendidos
  • 49 euros por jugador

9. MURCIA

  • 96.452.360 millones de euros vendidos
  • 62 euros por jugador

10. A Coruña

  • 92.157.520 millones de euros vendidos
  • 82 euros por jugador

