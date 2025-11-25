Ni la 'Bruixa d'Or' ni 'El Gato Negro': este es el sitio de España donde se venden más décimos de la Lotería de Navidad

A falta de pocos días para celebrarse el sorteo de la Lotería de Navidad de este 2025, las administraciones siguen vendiendo números a quienes van a última hora y aún no se han hecho con su boleto. Entre ellas, algunas ofrecen números de otros puntos de España o que contengan ciertos números concretos como el código postal, pero hay también ubicaciones muy solicitadas como por ejemplo en el centro de Madrid encontramos Doña Manolita, y en el pueblo catalán de Sort tenemos La Bruixa d'Or.

Cada jugador tiene sus puntos de venta favoritos, ya sea trabajo, bar frecuentado, gimnasio, y un largo etcétera. Pero, ¿en qué sitios de España se compra más lotería?

El segundo, en Catalunya

Madrid, como capital, se lleva la palma: 528.227.740 millones de euros vendidos, que equivaldría a unos 78 euros por jugador.

En segundo lugar está Barcelona, donde se vende la mitad de millones que en Madrid; en su caso se venden unos 49 euros por jugador, con 283.975.580 millones de euros vendidos.

Las 10 ubicaciones más solicitadas

1.Madrid

528.227.740 millones de euros vendidos

78 euros por jugado

2.Barcelona

283.975.580 millones de euros

49 euros por jugador

3. Valencia

203.382.960 millones de euros vendidos

78 euros por jugador

4. Alicante

143.326.900 millones de euros vendidos

75 euros por jugador

5. Vizcaya

109.150.96 millones de euros vendidos

94 euros por jugador

6. Asturias

106.908.760 millones de euros vendidos

106 euros por jugador

7. Málaga

99.255.040 millones de euros vendidos

57 euros por jugador

8. Sevilla

97.379.920 millones de euros vendidos

49 euros por jugador

9. MURCIA

96.452.360 millones de euros vendidos

62 euros por jugador

10. A Coruña