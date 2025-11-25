22 de diciembre
Ni la 'Bruixa d'Or' ni 'El Gato Negro': este es el sitio de España donde se venden más décimos de la Lotería de Navidad
Las 9 administraciones que más millones de euros reparten en la Lotería de Navidad
Estas son las probabilidades reales de que te toque la Lotería de Navidad 2025
A falta de pocos días para celebrarse el sorteo de la Lotería de Navidad de este 2025, las administraciones siguen vendiendo números a quienes van a última hora y aún no se han hecho con su boleto. Entre ellas, algunas ofrecen números de otros puntos de España o que contengan ciertos números concretos como el código postal, pero hay también ubicaciones muy solicitadas como por ejemplo en el centro de Madrid encontramos Doña Manolita, y en el pueblo catalán de Sort tenemos La Bruixa d'Or.
Cada jugador tiene sus puntos de venta favoritos, ya sea trabajo, bar frecuentado, gimnasio, y un largo etcétera. Pero, ¿en qué sitios de España se compra más lotería?
El segundo, en Catalunya
Madrid, como capital, se lleva la palma: 528.227.740 millones de euros vendidos, que equivaldría a unos 78 euros por jugador.
En segundo lugar está Barcelona, donde se vende la mitad de millones que en Madrid; en su caso se venden unos 49 euros por jugador, con 283.975.580 millones de euros vendidos.
Las 10 ubicaciones más solicitadas
1.Madrid
- 528.227.740 millones de euros vendidos
- 78 euros por jugado
2.Barcelona
- 283.975.580 millones de euros
- 49 euros por jugador
3. Valencia
- 203.382.960 millones de euros vendidos
- 78 euros por jugador
4. Alicante
- 143.326.900 millones de euros vendidos
- 75 euros por jugador
5. Vizcaya
- 109.150.96 millones de euros vendidos
- 94 euros por jugador
6. Asturias
- 106.908.760 millones de euros vendidos
- 106 euros por jugador
7. Málaga
- 99.255.040 millones de euros vendidos
- 57 euros por jugador
8. Sevilla
- 97.379.920 millones de euros vendidos
- 49 euros por jugador
9. MURCIA
- 96.452.360 millones de euros vendidos
- 62 euros por jugador
10. A Coruña
- 92.157.520 millones de euros vendidos
- 82 euros por jugador
