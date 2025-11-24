Lotería de Navidad 2025: ¿Compartes décimo? Esto deberías saber antes

La Lotería de Navidad es, probablemente, el sorteo que más se comparte en España. Compañeros de trabajo, familias, grupos de amigos, equipos deportivos o asociaciones suelen compartir décimos para participar juntos en la ilusión del 22 de diciembre.

Sin embargo, esta costumbre tan arraigada puede convertirse en un problema si no se toman ciertas precauciones. La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) recuerda que un décimo es un documento al portador, y que el premio lo cobra quien lo tiene físicamente. Por eso, si compartes décimo, conviene dejar constancia de forma clara.

¿Cómo compartir un décimo de la Lotería de Navidad de forma segura?

Si una persona guarda el décimo original debe entregar a cada participante: una fotocopia o foto del décimo, firmada por el depositario con su nombre y DNI e indicando cuánto juega cada persona, así como número, serie, fracción y sorteo.

La OCU explica que enviar una foto por WhatsApp o correo electrónico también puede funcionar como prueba siempre que aparezcan todos los datos. En caso de conflicto, podría exigirse demostrar que la imagen no ha sido manipulada.

En el caso de las parejas: ¿cómo se reparte si toca?

Todo dependerá del régimen económico.

El premio se reparte al 50%, aunque solo uno haya comprado el décimo. Separación de bienes: El premio pertenecerá a quien compró el décimo, salvo que se demuestre que se adquirió entre ambos.

Esto evita malentendidos posteriores, especialmente en premios importantes.

¿Qué hacer si el décimo se pierde o lo roban?

Si el décimo se pierde, es sustraído o se sospecha de un extravío, se deben seguir estos pasos de inmediato, según la OCU:

Denunciar los hechos ante Policía Nacional o Guardia Civil. Detallar en la denuncia el máximo de información posible:

número, serie, fracción, sorteo,

circunstancias de la pérdida o robo,

fotos o fotocopias como prueba.

Notificar por escrito a Loterías y Apuestas del Estado lo ocurrido.

Con la denuncia presentada, es posible paralizar el pago del premio hasta que un juez determine quién es el legítimo propietario.

¿Y si el premio es compartido? Así se debe cobrar

Si el décimo está compartido, la OCU recomienda que cada participante se identifique en el banco indicando su porcentaje. De lo contrario, el premio podría abonarse entero a un único titular de cuenta, generando complicaciones fiscales y personales.

¿Cómo se aplica la retención de Hacienda en estos casos?

La retención del 20% solo afecta a la parte que supera los 20.000 euros exentos por décimo, no por persona. Si un décimo recibe 400.000 € del Gordo, Hacienda descuenta la retención del exceso y después se reparte el importe neto entre todos los participantes.

El premio no tributa en el IRPF, pero sí los rendimientos que genere después, como intereses bancarios o inversiones.

Consejos finales para evitar problemas