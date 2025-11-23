Tras el Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre, comienza el momento más esperado por millones de jugadores: cobrar los premios. Aunque el funcionamiento es sencillo, muchos tienen dudas sobre las participaciones, los plazos, los bancos autorizados o si es posible cobrar a través de Bizum.

Aquí te explicamos, de forma clara y actualizada, dónde y cómo se pueden cobrar las participaciones de la Lotería de Navidad.

¿Qué diferencia hay entre décimos y participaciones?

Las participaciones son fracciones de un décimo vendidas por asociaciones, colegios, peñas o entidades que dividen el importe para recaudar fondos.

Aunque el premio procede del mismo número ganador, el proceso de cobro depende del organizador:

La asociación o entidad es quien recibe el premio completo.

Después reparte entre los participantes la parte correspondiente.

El jugador no puede cobrar la participación directamente en un banco o administración, como sí ocurre con un décimo.

Por eso es tan importante que las participaciones incluyan:

Datos de contacto,

Número jugado,

Fracción o aportación,

Condiciones de reparto.

Cobro de los premios del sorteo: ¿dónde acudir?

Premios menores de 2.000 euros por décimo o resguardo

Los premios inferiores a 2.000 € se cobran exclusivamente en uno de los 10.600 puntos de venta oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.

El cobro puede hacerse en metálico o a través de Bizum, una opción que sigue disponible y se ha popularizado en los últimos años.

En el caso de participaciones, estos premios los cobra primero la entidad que vendió la participación y luego los reparte entre los jugadores.

Premios a partir de 2.000 euros

Los premios mayores se cobran en entidades financieras autorizadas, cuyos listados están disponibles en cualquier administración de Loterías y en la web oficial de SELAE.

Para estos premios, el banco realiza la identificación del ganador y aplica la retención fiscal correspondiente.

¿Y si compré el décimo en internet?

Premios menores

Si se adquirió en la web oficial de Loterías, los premios menores se abonan directamente en la cuenta de juego del usuario.

Premios superiores a 2.000 €

Los premios mayores se abonan a través de transferencia bancaria a la cuenta que el jugador haya indicado en su perfil.

¿Cuál es el plazo para cobrar las participaciones y premios?

Todos los premios del Sorteo de Navidad pueden cobrarse hasta tres meses después del sorteo, es decir, hasta marzo de 2025. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca.

¿Qué necesito para cobrar?

Requisitos imprescindibles

Presentar el décimo , resguardo o participación.

, resguardo o participación. Acudir a partir de la tarde del 22 de diciembre , cuando SELAE finaliza la verificación de los números extraídos.

, cuando SELAE finaliza la verificación de los números extraídos. En caso de participaciones, el organizador debe presentar el décimo original en el banco o administración correspondiente.

Cuidado con el estado de las participaciones

Si la participación está deteriorada, mal recortada o no incluye datos de identificación, puede generar problemas de validez. En caso de dudas, SELAE recomienda contactar con el organizador o con Atención al Cliente del organismo.

¿Qué ocurre si el premio es compartido?

Muy habitual en participaciones:

El premio se cobra en nombre de la entidad o responsable que compró el décimo.

Posteriormente, cada participante recibe la parte proporcional.

Para evitar problemas fiscales, es recomendable que el organizador cuente con listado escrito de participantes, cantidades y porcentajes.