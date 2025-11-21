Sorteo del Gordo
No lo sabías, pero a estos famosos les tocó la Lotería de Navidad
Aunque muchos asocian la Lotería de Navidad con el ciudadano de a pie, lo cierto es que varios rostros famosos también han sido agraciados con algún premio. No siempre han sido golpes millonarios, pero sí han dejado momentos memorables.
Famosos que han celebrado la Lotería de Navidad
Soraya Arnelas
La cantante de ‘Operación Triunfo’ es una gran aficionada al sorteo de Navidad. En una ocasión ganó el segundo premio, y lo hizo jugando a medias con sus padres.
Carmen Lomana
Quizá su historia sea una de las más curiosas: le regalaron un décimo que resultó premiado, pero no llegó a cobrar el premio porque se le pasó el plazo para reclamarlo.
Mercedes Milá
En 2006, la presentadora consiguió un premio mediante una participación de la productora para la que trabajaba.
Carlos Sobera
El presentador confesó que en una ocasión ganó 300 euros con varios décimos que compró para el sorteo.
Nacho Guerreros
Actor conocido por su papel en 'La que se avecina', su vida cambió tras un Gordo histórico: su familia consiguió el premio en su pueblo y él decidió dejar su trabajo como camarero para dedicarse a la actuación.
Carmen, Terelu Campos y otros
Aunque hay publicaciones que mencionan a Terelu Campos comprando lotería, no hay fuentes fiables recientes que confirmen que haya ganado un premio significativo. En cambio, su mención forma parte de anécdotas de famosos habituales del sorteo.
¿Por qué se juega a la Lotería de Navidad?
El atractivo no es solo jugar a ganar mucho, sino participar en una tradición simbólica muy arraigada en nuestro país. Para muchos famosos, comprar décimos de Navidad es un gesto lleno de nostalgia, de ilusión familiar y de conexión con esa costumbre que cada año une a millones.
Además, los premios modestos que han ganado algunos de ellos muestran que la lotería no es solo para millonarios, sino para todos. Con un poco de suerte, con uno o varios décimos, la posibilidad existe, aunque sea un pellizco.
