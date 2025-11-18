Sigue estas supersticiones y estarás más cerca de que te toque la Lotería de Navidad

Con el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 a la vuelta de la esquina, buena parte de la población ya tiene su décimo (o sus décimos) preparado para probar suerte el próximo 22 de diciembre. A muchos no les importa demasiado qué número conste en su participación, pero la mayoría escoge con cuidado qué décimo quiere, llegando a buscarlo por toda España.

¿Cómo se llega a elegir un número? Hay varias tradiciones que, supuestamente, acercan la buena suerte a la puerta de los participantes en el sorteo. Una de las más comunes es escoger una cifra que sea significativa para ti: la fecha de un nacimiento, el aniversario de un evento importante como una boda, el día en el que tu equipo ascendió o ganó un torneo, transportar a dígitos las letras del alfabeto que forman una palabra o un nombre... las posibilidades son inacabables

Otra de las supersticiones más populares tiene que ver con los sueños. No es raro que, acercándose las fechas del sorteo, muchas personas sueñen con el número que ganará el Gordo. De igual manera, varios adivinos tratan de mostrar sus poderes acertando qué décimo resultará premiado.

Por supuesto, también existe la creencia de que los números "feos" no tocan. Aunque el criterio para considerar que un décimo tiene un número "feo" no es, ni mucho menos, una ciencia exacta, se suelen considerar así aquellos que, por algún motivo, dan la impresión de tener menos posibilidades de salir que cualquier otro. Por ejemplo, números muy redondos (como el 10.000) o que repiten todos sus dígitos (como el 33.333).

Si en vez de en su apariencia nos queremos fiar de la historia, el objetivo es encontrar décimos que terminen en 85 (ha ganado siete veces) o en 57 (seis veces). En cambio, debemos huir de las terminaciones en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82, ya que jamás han resultado premiados. Por supuesto, también hay quien busca activamente estos números, argumentando que, cuanto más tiempo pasan sin salir, más probable es que terminen haciéndolo.

Otras tradiciones no se centran en el número, sino en otras circunstancias... como el lugar en el que fue adquirido. Por ejemplo, una creencia popular asegura que los lugares que han sufrido una catástrofe recientemente son propensas a repartir décimos premiados, algo que hizo que en 2024 muchas oficinas de Lotería de las poblaciones afectadas por la DANA tuvieran que colgar el cartel de 'No quedan décimos para el Gordo'.

También hay algunas administraciones que son conocidas por ser capaces de atraer a compradores de toda España por su abundante historial de números con premio. Las más conocidas son Doña Manolita, en Madrid, y La Bruixa d'Or, situada en la población de Sort (que significa suerte en catalán), en Lérida. Sin embargo, es cierto que su éxito tiene cierto 'truco': al ser tan populares, venden una enorme cantidad de décimos, lo que aumenta las posibilidades de que terminen vendiendo el Gordo. Otros puntos tienen sus propias maneras de atraer a la diosa Fortuna, como el Gato Negro, en Sevilla, en el que hay un adoquín que, supuestamente, trae suerte si frotas en él tu décimo.

Supersticiones

Más allá de lo relacionado con el décimo, hay costumbres que se asegura que traen suerte para el Sorteo de Navidad. Aunque hay un sinnúmero de ellas, algunas son llevar una moneda de oro o una llave de hierro antigua en el bolsillo, un trébol de cuatro hojas, tener un alfiler en la chaqueta... Otros dejan los décimos cerca de una rama de perejil, una vela amarilla, una cinta blanca o azul o una maceta, o los cuelgan de una herradura.

Y, a falta de remedios terrenales, algunos prueban con lo divino. En los días previos al sorteo, las oraciones a santos y vírgenes se multiplican con peticiones acerca de obtener "un pellizquito" en la Lotería de Navidad.

Por supuesto, para que toque, hay que comprar. El último día para hacerse con décimos, sean del número que sean, es el 21 de diciembre, víspera del sorteo, hasta las 22:00 horas.