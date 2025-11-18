Estas son las probabilidades reales de que te toque el Gordo estas navidades

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es uno de los sorteos más esperados y especiales del año junto al Sorteo del Niño del 6 de enero. Cada 22 de diciembre se renueva la ilusión de ser uno de los agraciados con alguno de los premios que se reparten. Es un día para compartir con los más allegados a la espera de la llegada de la Navidad.

Hay quienes tienen un número fijo para participar todos los años en el sorteo de Navidad por tratarse de una fecha señalada, supersticiones o números de la suerte. Hay muchas personas que juegan con amuletos o tradiciones año tras años pero lo cierto es que es el azar el encargado de repartir la suerte.

¿Cuáles son las probabilidades reales de ganar el 'Gordo' de la Lotería de Navidad?

Las probabilidades de ser uno de los agraciados por el 'Gordo' de Navidad son mínimas. El primer premio o 'Gordo' de la Lotería está premiado con 400.000 euros cada décimo y cuatro millones de euros la serie. La probabilidad de ganar el primer premio son de un 0,001% o, lo que es lo mismo, uno entre cien mil.

En el bombo hay hasta 100.000 números diferentes entre el 00000 y el 99.999. Con estos datos, cada décimo obtiene una probabilidad de alrededor del 5% de conseguir algún premio. Por su parte, en el bombo de los premios hay 1.807 bolas.

Si se participa en el Sorteo de Navidad con más de un décimo del mismo número, las probabilidades aumentan, de igual forma que lo hará si participamos con números diferentes. En este caso, subiría a dos entre cien mil las probabilidades de ser agraciado y, así, sucesivamente. Por otro lado, hay un 5% de probabilidades de que no toque ningún premio, incluidos la pedrea y el reintegro.

Este sorteo de Navidad de 2023 se repartirán setenta millones más que el año pasado debido a que se han puesto en emisión cinco millones de décimos más respecto a 2022.

¿Cuáles son los números más agraciados?

Aunque cada persona tiene alguna preferencia a la hora de comprar el décimo de lotería, no está de más saber cuáles son los números que más salen en este sorteo.

El 'Gordo' de la lotería ha terminado en 5 hasta en 32 ocasiones. Le siguen de cerca el 4 y el 6 con 26 veces como primer premio. Conocer estos datos pueden ayudar a elegir bien el número en el décimo de la lotería aunque la probabilidad de ganar el 'Gordo' de la Lotería no varía. A pesar de la baja probabilidad de ganar el primer premio, miles de personas participan en este sorteo cada 22 de diciembre desbordando ilusión y manteniendo una tradición histórica en nuestro país.