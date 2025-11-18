De 'Vis a vis' y 'Terminator: Destino oscuro' al anuncio de la Lotería de Navidad 2025: así es Pedro Rudolphi

El actor Pedro Rudolphi, nacido en Marbella (Málaga), es uno de los protagonistas del anuncio de la Lotería de Navidad 2025, una de las campañas publicitarias más emblemáticas y esperadas del año en España.

El malagueño interpreta a Max, un joven que, junto a su pareja Vero, encuentra un curioso décimo de Lotería de Navidad enmarcado que data de 1995.

Trayectoria profesional

La carrera de Rudolphi se caracteriza por su versatilidad: se formó en Madrid y en Londres y ha trabajado en producciones tanto nacionales como internacionales.

En televisión, ha participado en series españolas muy conocidas como ‘Vis a vis’, ‘Acacias 38’, ‘Madres’ o ‘Centro Médico’.

Además, también ha trabajado en películas como ‘El verano que vivimos’, un drama romántico protagonizado por Blanca Suárez y Javier Rey, y ha tenido la oportunidad de trabajar en producciones internacionales como ‘Terminator: Destino oscuro’, dirigida por Tim Miller y protagonizada por protagonizada por Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger, donde interpretó a Cholo.

Además de su faceta en cine y televisión, el malagueño también pasó por el mundo del teatro, trabajando en compañías como Fama Dance School o Cirque la Soir.

En los últimos años, Rudolphi ha ampliado su carrera y se ha puesto detrás de las cámaras, donde ha escrito y dirigido cortometrajes como ‘Dudillas’ o ‘Racismo positivo’.

Con su participación en la campaña de la Lotería de Navidad 2025, Rudolphi continúa consolidándose como un actor polifacético, explorando el sector de la publicidad.