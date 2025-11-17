Sitios de España donde nunca ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad: ¿será este año?

Cada 22 de diciembre, el tradicional Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad reparte ilusión y premios por toda España. Sin embargo, la historia muestra que no todos los lugares han sido agraciados con “El Gordo”. A pesar de los más de dos siglos de historia del sorteo, algunos zonas de España siguen a la espera de su momento de suerte.

Provincias y comunidades que aún esperan el Gordo de Navidad

Melilla es un caso único porque es la única ciudad autónoma de toda España donde nunca ha caído el Gordo. En el resto del país —tanto provincias como comunidades autónomas— el primer premio ha salido al menos una vez a lo largo de la historia del sorteo. Por eso Melilla destaca como la gran excepción.

Capitales que aún no lo han celebrado

Entre las capitales de provincia había algunas que, durante muchos años, nunca habían recibido el Gordo. Entre ellas estaban Tarragona y Ávila, además de Melilla, que sigue siendo la gran excepción porque continúa sin estrenarse.

En cambio, Tarragona y Ávila sí han visto caer el primer premio en sorteos recientes, por lo que ya han salido de esa lista de “ciudades sin Gordo”. Esto demuestra que, aunque algunas localidades hayan pasado décadas sin recibirlo, la situación puede cambiar en cualquier momento.

¿Por qué sigue habiendo “zonas sin Gordo”?

Varias causas contribuyen a que el Gordo todavía no haya caído en algunos lugares de España:

Un volumen menor de ventas de décimos en ciertas localidades, reduce estadísticamente las opciones de ganar.

Menor densidad de administraciones de lotería en zonas menos pobladas o con menor participación.

Elementos de azar puro: aunque todos los números tienen la misma probabilidad, la variabilidad geográfica hace que algunos lugares se queden sin agraciados.

¿Tienen estas zonas más oportunidades en 2025?

El hecho de que nunca haya tocado el Gordo en un lugar no altera en absoluto las probabilidades. Cualquier décimo tiene la misma opción de ser premiado. No obstante, hay factores que pueden propiciar un cambio de tendencia:

Si en una localidad se venden más décimos que otros años, aumentan las posibilidades de que algún premio caiga allí.

Las ventas por internet también ayudan a que zonas “poco agraciadas” tengan más participación y, por tanto, más opciones de ganar un premio.

En definitiva, la experiencia de otros sorteos demuestra que los lugares donde nunca había tocado pueden romper la racha cuando crece la venta de décimos y hay más difusión

¿Qué significa esto para los aficionados a la Lotería de Navidad?

Si vives en una zona donde nunca ha tocado el Gordo, tienes dos posibilidades:

Apostar por “la ilusión del cambio” y escoger allí tu décimo.

Comprar en zonas con tradición de premios si prefieres combinar ilusión con estadísticas fiables.

Sea cual sea la decisión, la probabilidad de ganar es la misma porque, como ocurre con cualquier sorteo, todo se reduce al azar.