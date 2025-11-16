Lotería de Navidad 2025: si te toca alguno de estos premios, te podrás olvidar de Hacienda

Con el Sorteo Extraordinario de Navidad a la vuelta de la esquina, la emoción se apodera de millones de hogares españoles. Este icónico evento, que tendrá lugar el próximo lunes 22 de diciembre, es mucho más que una tradición. Pero muchos no saben que al comprar su décimo es el impacto fiscal que tienen los premios de la Lotería Nacional.

¿Cuánto se queda Hacienda de tu premio?

Los premios de la Lotería Nacional no están exentos de impuestos. Según la normativa vigente, los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a un gravamen especial del 20%. Esto significa que, si tienes la suerte de llevarte el "Gordo", recibirás menos del premio anunciado, ya que Hacienda retiene directamente la parte correspondiente antes de entregarte el cheque.

Por ejemplo:

Premio "Gordo" (400.000 euros): Se tributa por 360.000 euros (tras descontar los primeros 40.000 exentos), lo que equivale a 72.000 euros retenidos por Hacienda. El ganador recibe 328.000 euros.

Se tributa por 360.000 euros (tras descontar los primeros 40.000 exentos), lo que equivale a 72.000 euros retenidos por Hacienda. El ganador recibe 328.000 euros. Premio de 125.000 euros: Se tributa por 85.000 euros, con una retención de 17.000 euros. El ganador recibe 108.000 euros.

Exenciones fiscales para premios menores

No todos los premios están sujetos a impuestos. Aquellos cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros están exentos de tributación. Esto incluye premios menores de la Lotería Nacional y también de otras entidades reconocidas, como la ONCE o la Cruz Roja Española.

Premios que tributan en otros casos

Los premios organizados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) son los más conocidos, pero no son los únicos sujetos al gravamen especial. También tributan:

Loterías organizadas por comunidades autónomas.

Premios de entidades sociales y asistenciales dentro de la UE o del Espacio Económico Europeo.

Si tienes dudas sobre si un premio tributa o no, siempre puedes consultar con la Agencia Tributaria.

Un impacto significativo en las ventas de lotería

El Sorteo Extraordinario de Navidad sigue siendo el más esperado del año, generando cifras récord en ventas. A pesar de los impuestos, millones de españoles mantienen la tradición de comprar décimos en su trabajo, con familiares o en peñas. Se estima que las ventas de 2025 superarán incluso las del año pasado, consolidando este sorteo como un motor económico clave para las administraciones de lotería.

Aunque ganar el "Gordo" puede ser un sueño cumplido, es esencial considerar el impacto fiscal. Hacienda tiene un papel importante en los premios, y conocer las reglas del juego puede ayudarte a gestionar mejor tus expectativas y tus finanzas si la suerte está de tu lado este año.