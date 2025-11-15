Esto se quedará Hacienda de los premios de la Lotería de Navidad 2025

Cada año, cuando sale el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que este año tendrá lugar el próximo 22 de diciembre, a los afortunados siempre les surge una misma e inevitable pregunta: "¿Cuánto dinero se quedará Hacienda?" La buena noticia es que el importe que ha que pagar al fisco este año es el mismo que en otras ediciones.

Cuantía exenta: 40 000 euros

Desde el 1 de enero de 2020, los premios que superen los 40.000 euros están sujetos a tributación especial. Esto significa que cuando recibes un premio, los primeros 40 000 euros no tributan. Sin embargo, el importe que exceda los 40 000 euros se grava al 20 %.

Por ejemplo, un décimo ganador del primer premio (400.000 euros brutos) se repartiría así:

Exento : 40.000 euros

: 40.000 euros Base imponible : 400.000 – 40.000 = 360. 000 euros

: 400.000 – 40.000 = 360. 000 euros Impuesto (20 % sobre 36.000): 72 000 euros

(20 % sobre 36.000): 72 000 euros Premio neto que recibe el ganador: 400.000 – 72.000 = 328.000 euros

Premios con retención

Por tanto, sólo los premios que superan los 40.000 euros están sujetos a retención por parte de Hacienda y significa que:

El “Gordo” (primer premio) sí tributa.

(primer premio) sí tributa. El segundo premio también, si su cuantía bruta es mayor a 40.000 euros.

también, si su cuantía bruta es mayor a 40.000 euros. El tercer premio , dependiendo de su cuantía, puede tributar (si supera ese umbral).

, dependiendo de su cuantía, puede tributar (si supera ese umbral). Cuartos, quintos, reintegros, terminaciones: si están por debajo de 40 000 euros, no tributan.

¿Cuánto dinero recauda el Estado de la Lotería de Navidad?

Para el Sorteo de Navidad, el Estado podría obtener cientos de millones de euros en impuestos derivados de los premios mayores. Por ejemplo, una estimación reciente cifra que solo los premios grandes del sorteo podrían suponer unos 175 millones de euros de recaudación fiscal si se venden todos los décimos.

Cobro y trámite automático

Cuando se cobra un premio, la retención ya se aplica automáticamente por la entidad pagadora, por lo que al ganador se le abona la cuantía del premio ya neta tras descontar el impuesto pertinente.

¿Tengo que incluir el premio en la Declaración en la Renta?

Un premio sujeto al gravamen especial no tiene que incluirse en la declaración del IRPF como rendimientos del trabajo o capital, puesto que ya ha sido gravado. Sin embargo, si se generan rendimientos posteriores de ese dinero (intereses, inversiones, etc.), sí habrá que declararlos.

¿Qué ocurre con los premios compartidos?

Cuando un décimo premiado se comparte entre varias personas, cada uno debe declarar su participación. La exención de 40.000 euros se prorratea en función de la cuota de cada participante, y cada uno tributa sobre la parte que reciba si supera los 40.000 euros.

Si no se identifica claramente a todos los participantes desde el inicio, Hacienda podría considerar que el reparto posterior es una donación, lo que acarrearía implicaciones tributarias adicionales.

¿Y si el ganador es una empresa o entidad?

Si el premio lo gana una persona jurídica (empresa, fundación, cooperativa…), la obligación impositiva cambia: ese importe se integra en la base imponible del impuesto de sociedades, descontando la retención ya practicada.

Inversión del premio

Aunque el cobro sea neto, si luego inviertes ese dinero y obtienes rendimientos, tendrás que tributar por esos nuevos ingresos conforme a la normativa de rendimientos de capital mobiliario o ganancias patrimoniales