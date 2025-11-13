Quiénes son los protagonistas del anuncio de la Lotería de Navidad de este año

Este miércoles, día 12, se ha publicado el anuncio de la Lotería de Navidad 2025. Cada año, este 'spot' publicitario cuenta una historia emocional para promocionar el sorteo, que se celebra el 22 de diciembre.

Bajo el título ‘Décimo enmarcado’, el anuncio muestra las historias personales que se pueden llegar a esconder tras un décimo de lotería.

Sinopsis del anuncio

En el 'spot' de este año los protagonistas son Vero y Max, una pareja que reside en Madrid. Durante un paseo por el mercadillo del Rastro, descubren un décimo enmarcado del sorteo de Navidad de hace 30 años.

La intriga les lleva a comprarlo y se preguntan quién podría haber enmarcado un décimo de lotería.

Vero no puede parar de preguntarse de dónde puede haber salido el décimo y qué significado puede tener. Max al principio no le da tantas vueltas: le dice a Vero que “la gente guarda cosas muy raras”.

Pero ella no se queda tranquila: decide investigar y descubre que el décimo está premiado con un quinto premio. Tras mucho insistir, consigue que Max le ayude a encontrar al propietario original, pero no es una tarea fácil, ya que fue vendido en 1995.

Regresan al Rastro y consiguen averiguar la administración de loterías donde fue adquirido el décimo. Ante la insistencia de la pareja, la propietaria de la administración les acaba facilitando la dirección del comprador original.

En busca del dueño perdido

Vero y Max no lo dudan y se dirigen a esa dirección, donde un joven abre la puerta y coge el boleto premiado, sin entender lo que sucede. Aparece su madre, que enseguida reconoce el boleto: ella misma se lo regaló a su padre, el abuelo del joven que ha abierto la puerta.

El anciano entra en escena y madre e hijo le preguntan que porqué no cobró el premio, a lo que el abuelo, emocionado, saca el décimo del marco y muestra la parte trasera, en la que se puede leer, escrito a mano: 'Felicidades papá, vas a ser abuelo'.

"Era el anuncio de que venías [le dice al joven que ha abierto la puerta], ¿cómo iba a cobrarlo?", le pregunta a su nieto. “A vosotros os tocó un quinto premio, pero a la abuela y a mí, el Gordo”, añade el hombre, dirigiéndose a su hija al borde de las lágrimas.

Para cerrar el 'spot', el abuelo agradece a Vero y Max que le hayan devuelto el décimo y les regala un boleto para el sorteo de Navidad de este año.