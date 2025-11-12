¿A qué hora sale el anuncio de la Lotería de Navidad 2025?

La cuenta atrás para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 está en marcha y, junto a ella, uno de los momentos más simbólicos y esperados: la presentación del anuncio oficial. Este spot, más que una campaña publicitaria, es el pistoletazo de salida para millones de aficionados a este sorteo navideño.

¿Qué representa el anuncio del sorteo de la Lotería de Navidad?

El anuncio oficial de la Lotería de Navidad no es solo un spot televisivo: es un símbolo que combina tradición, emoción y cultura. Marca la apertura de la temporada de compra de décimos, pone en marcha a las administraciones de lotería y, sobre todo, conecta con el sentimiento colectivo del país.

¿A qué hora se podrá ver el spot de la Lotería de Navidad 2025?

La rueda de prensa convocada por SELAE para presentar el spot del Sorteo de Navidad de 2025 arranca este miércoles 12 de noviembre a las 10.30 horas (hora peninsular española).

Ese será el momento en que todos los aficionados y curiosos podrán ver por primera vez el anuncio y conocer todos los detalles de la campaña.