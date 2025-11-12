¿Puedo cobrar mi décimo de Lotería de Navidad si está firmado o pintado?

El anuncio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este año, presentado este miércoles en la Real Casa de la Moneda, ha suscitado algunas preguntas entre la audiencia.

El argumento de la campaña, a cargo de la agencia Proximity, se desarrolla en torno a Vero y Max, una pareja que, paseando por el mercadillo del Rastro, se topa con un décimo enmarcado que data de hace 30 años. Tras hacerse con la reliquia, la intriga por conocer por qué no se cobró ese billete, correspondiente –según relata la protagonista– a un quinto premio, alimenta una búsqueda que culminará con una enseñanza muy emotiva.

Vídeo del anuncio de la Lotería de Navidad 2025 / VÍDEO: LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

A raíz de la historia que relata el spot, la pregunta de si se puede cobrar un décimo de Lotería de Navidad firmado o pintado ha adquirido mayor relevancia que nunca.

Requisitos para poder cobrar un décimo premiado

Al formularle esta pregunta, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, ha abordado la cuestión con la siguiente respuesta: "En todo esto hay mucho de sentido común y de equilibrio. En teoría los décimos no pueden ser alterados, pero como un billete de banco no puede ser alterado", ha comenzado explicando antes de entrar en matices.

Según Huerta, las condiciones para poder cobrar el premio adjudicado a un décimo pasan porque este sea "legible" y se puedan "reconocer sus marcas de agua". Además, añade, "los décimos tienen por detrás el sello de los puntos de venta".

Por lo tanto, tal como ha concluido el presidente de Loterías, "una frase, una palabra que no impida nada no es algo que vaya a impedir que ese premio se pudiera cobrar".

Décimo del anuncio de la Lotería de Navidad 2025 / YOUTUBE / Loterías y Apuestas del Estado

Ahora bien, si el agraciado cuenta con un décimo dibujado "hasta el punto de que no sea identificable pudiera llegar a ser un problema". En cualquier caso, como el mismo Huerta ha reconocido, "hay que ir al caso concreto".