Este es el lugar de España donde se ha grabado el anuncio de la Lotería de Navidad 2025

Este miércoles 12 se ha estrenado el anuncio de la Lotería de Navidad y, esto supone que para muchos ya se puede dar por inaugurada la campaña de Navidad. El frío, las luces navideñas en las calles y el anuncio de la Lotería, ¿qué hay más navideño que todo eso?

Más de 200 años de sorteo

El sorteo de la Lotería de Navidad se realiza desde 1812. Por eso, los niños de San Ildefonso, los décimos y la ilusión por compartir y celebrar los premios se han convertido en todo un símbolo de la Navidad en España.

El anuncio mítico, por su lado, se emite desde 1958. Tan mítico como ‘el calvo de la Lotería’ interpretado por Clive Arrindell, que EL PERIÓDICO explicó, un día antes de la emisión del anuncio, su reciente fallecimiento.

Una historia familiar

Este año, el anuncio ha sido producido por la agencia Proximity y busca crear un emotivo impacto en los espectadores. El lema es “El sorteo que nos une” y utiliza una historia sencilla, pero profunda, para emocionar al público. ¿Quién puede resistirse a una bonita historia familiar?

Localización del anuncio

El anuncio transcurre en distintas localizaciones; la mayoría en espacios interiores. Aun así, hay un lugar especial donde arranca y donde se resuelve la problemática de la historia.

Este lugar clave está repleto de paradas de productos de segunda mano y se encuentra al aire libre. Así pues, a simple vista puede parecer cualquier mercadillo de Europa, como Los Encantes de Barcelona, el mercado de Porta Portese en Roma o el de Portobello en Londres. Sin embargo, no es otro lugar que El Rastro de Madrid.

Curiosidades

El Rastro fue el primer matadero municipal de Madrid. Alrededor del matadero, se empezó a generar una zona mercantil de distintos comercios situados en las calles cercanas al matadero.

Como se trasladaban los animales desde el matadero hasta los comercios, la sangre de los animales iba dejando rastro a su paso; por eso su nombre.

Pero esos productos forman parte del pasado porque, con la actualidad, ha llegado la prohibición de vender comida y animales vivos. Igual que los días en los que se ofrece el servicio de mercadillo: antes todos los días eran laborables, ahora solo es posible la venta durante domingos y festivos.

“El sorteo que nos une”

El vídeo muestra cómo una pareja pasea por El Rastro. Ellos son Vero y Max, dos jóvenes que compran un décimo de Lotería de Navidad que tiene 30 años y está enmarcado.

Para Max se convierte en un hecho sin importancia, pero Vero tiene la necesidad de saber quién enmarcó el décimo y por qué lo hizo.

Los días van pasando, pero la curiosidad de Vero no desaparece y el misterio se convierte en el hilo conductor de la historia navideña.

Al final, los dos protagonistas consiguen la pista clave para encontrar al propietario del décimo, que les da una gran lección: el valor sentimental de un objeto puede estar por encima de su valor material.