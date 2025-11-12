'La Monja', 'La Muerte'... Los apodos de las terminaciones de la Lotería de Navidad

Sorteo Extraordinario
Cuando alguien dice que este año juega a “La Zanahoria”, “La Monja” o “La Niña Bonita”, no está bromeando. Está hablando de las terminaciones del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, cada una de las cuales tiene un apodo tradicional que ha sobrevivido más de un siglo gracias a la cultura popular.
Aunque hoy muchos los conocen por curiosidad, lo cierto es que estos nombres forman parte de un patrimonio oral que nació en el siglo XIX y que aún sigue muy vivo entre los jugadores más veteranos.
¿De dónde vienen los apodos de las terminaciones?
La tradición se remonta a mediados del siglo XIX, cuando en zonas del Levante —especialmente Alicante, Murcia, Valencia y Almería— los ciegos pregonaban los números en mercados y plazas. Para llamar la atención, no recitaban cifras, sino nombres fáciles de recordar, lo que ayudaba a vender los décimos y a que el público se enganchara al juego.
Investigadores de historia social del juego, así como diferentes archivos de la ONCE y de Loterías y Apuestas del Estado, han documentado que estos apodos se usaban como reclamo sonoro, casi como pequeñas rimas o motes populares.
‘La Palmera’, la terminación más premiada
Algunas de estas terminaciones han ganado tanta fama que se han convertido en auténticos talismanes. Es el caso de la terminación 85, conocida como ‘La Palmera’, una de las terminaciones con más apariciones del Gordo en toda la historia del sorteo.
Las más buscadas por superstición
En contraste, otras terminaciones tienen connotaciones más simbólicas o supersticiosas. En los últimos años, destacan entre las más solicitadas:
- 91 – ‘El Borracho’
- 60 – ‘La Vieja’
- 00 – ‘La Muerte’
Su asociación con la suerte, la protección o la tradición hace que muchos jugadores las elijan cada Navidad.
Los 100 apodos de las terminaciones de la Lotería de Navidad 2025
A continuación, la lista completa de apodos populares para cada terminación, desde el 00 hasta el 99, transmitidos oralmente durante generaciones:
00: La Muerte
01: El Galán
02: El Sol
03: El Chiqué
04: La Cama
05: La Puncha
06: El Corazón
07: La Luna
08: La Dama
09: El Arpa
10: La Rosa
11: El Clavel
12: La Talega
13: San Antonio
14: Las Cerezas
15: La Niña Bonita
16: La Virgen del Carmen
17: El Navío
18: El Ramillete
19: San José
20: España
21: Francia
22: La Poma
23: El Melón
24: La Galera
25: El Cañón
26: El Pollo
27: La Pajareta
28: Alicante
29: Aragón
30: El León
31: El Caballo
32: La Bomba
33: La Torre
34: El Pato
35: El Infierno
36: La Sala
37: Espada y Daga
38: El Perro
39: El Toro
40: La Campana
41: El Negro
42: La Estrella
43: La Corona
44: El Escapulario
45: El Tambor
46: El Sombrero
47: El Mundo
48: La Negra
49: La Bacora
50: El Cartucho
51: La Cabra
52: El Tomate
53: El Pimiento
54: El Cólera
55: Los Gallegos
56: La Lechuga
57: La Zanahoria
58: El Limón
59: El Canario
60: La Vieja
61: La Pipa
62: El Piojo
63: El Arroz
64: La Casa
65: La Pelea
66: Las Monjas
67: El Fraile
68: El Rosario
69: La Mudanza
70: El Albaricoque
71: El Maestro
72: La Figa
73: El Conejo
74: La Escalera
75: El Gato
76: El Agua
77: Las Banderas
78: El Abejorro
79: El Marrano
80: La Lavandería
81: El Matrimonio
82: El Jarro
83: La Dama y el Niño
84: El Casamiento
85: La Palmera
86: La Con Perdón
87: El Pescado
88: Las Mamellas
89: La Bufa
90: El Abuelo
91: El Borracho
92: El Palomo
93: La Revolución
94: La Rata
95: El Pavo
96: El Parque
97: La Gallina
98: El Borrego
99: La Agonía
¿Siguen siendo relevantes estos apodos en 2025?
En los últimos años, la viralización de vídeos en TikTok y YouTube sobre “terminaciones con mote” ha revitalizado esta costumbre, que antes se transmitía sólo de padres a hijos. Muchas administraciones incluso los incluyen en sus listados para atraer a coleccionistas y curiosos.
¿Cómo influyen en las ventas?
Diferentes Administraciones de Lotería de ciudades como Alicante, Murcia o Valencia confirman cada año que los amantes de la tradición preguntan por:
- ‘La Palmera’ (85)
- ‘La Niña Bonita’ (15)
- ‘El Borracho’ (91)
- ‘La Muerte’ (00)
Y que algunos de estos números se agotan semanas antes del sorteo de Navidad.
