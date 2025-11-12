'La Monja', 'La Muerte'... Los apodos de las terminaciones de la Lotería de Navidad

Cuando alguien dice que este año juega a “La Zanahoria”, “La Monja” o “La Niña Bonita”, no está bromeando. Está hablando de las terminaciones del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, cada una de las cuales tiene un apodo tradicional que ha sobrevivido más de un siglo gracias a la cultura popular.

Aunque hoy muchos los conocen por curiosidad, lo cierto es que estos nombres forman parte de un patrimonio oral que nació en el siglo XIX y que aún sigue muy vivo entre los jugadores más veteranos.

¿De dónde vienen los apodos de las terminaciones?

La tradición se remonta a mediados del siglo XIX, cuando en zonas del Levante —especialmente Alicante, Murcia, Valencia y Almería— los ciegos pregonaban los números en mercados y plazas. Para llamar la atención, no recitaban cifras, sino nombres fáciles de recordar, lo que ayudaba a vender los décimos y a que el público se enganchara al juego.

Investigadores de historia social del juego, así como diferentes archivos de la ONCE y de Loterías y Apuestas del Estado, han documentado que estos apodos se usaban como reclamo sonoro, casi como pequeñas rimas o motes populares.

‘La Palmera’, la terminación más premiada

Algunas de estas terminaciones han ganado tanta fama que se han convertido en auténticos talismanes. Es el caso de la terminación 85, conocida como ‘La Palmera’, una de las terminaciones con más apariciones del Gordo en toda la historia del sorteo.

Las más buscadas por superstición

En contraste, otras terminaciones tienen connotaciones más simbólicas o supersticiosas. En los últimos años, destacan entre las más solicitadas:

91 – ‘El Borracho’

60 – ‘La Vieja’

00 – ‘La Muerte’

Su asociación con la suerte, la protección o la tradición hace que muchos jugadores las elijan cada Navidad.

Los 100 apodos de las terminaciones de la Lotería de Navidad 2025

A continuación, la lista completa de apodos populares para cada terminación, desde el 00 hasta el 99, transmitidos oralmente durante generaciones:

00: La Muerte

01: El Galán

02: El Sol

03: El Chiqué

04: La Cama

05: La Puncha

06: El Corazón

07: La Luna

08: La Dama

09: El Arpa

10: La Rosa

11: El Clavel

12: La Talega

13: San Antonio

14: Las Cerezas

15: La Niña Bonita

16: La Virgen del Carmen

17: El Navío

18: El Ramillete

19: San José

20: España

21: Francia

22: La Poma

23: El Melón

24: La Galera

25: El Cañón

26: El Pollo

27: La Pajareta

28: Alicante

29: Aragón

30: El León

31: El Caballo

32: La Bomba

33: La Torre

34: El Pato

35: El Infierno

36: La Sala

37: Espada y Daga

38: El Perro

39: El Toro

40: La Campana

41: El Negro

42: La Estrella

43: La Corona

44: El Escapulario

45: El Tambor

46: El Sombrero

47: El Mundo

48: La Negra

49: La Bacora

50: El Cartucho

51: La Cabra

52: El Tomate

53: El Pimiento

54: El Cólera

55: Los Gallegos

56: La Lechuga

57: La Zanahoria

58: El Limón

59: El Canario

60: La Vieja

61: La Pipa

62: El Piojo

63: El Arroz

64: La Casa

65: La Pelea

66: Las Monjas

67: El Fraile

68: El Rosario

69: La Mudanza

70: El Albaricoque

71: El Maestro

72: La Figa

73: El Conejo

74: La Escalera

75: El Gato

76: El Agua

77: Las Banderas

78: El Abejorro

79: El Marrano

80: La Lavandería

81: El Matrimonio

82: El Jarro

83: La Dama y el Niño

84: El Casamiento

85: La Palmera

86: La Con Perdón

87: El Pescado

88: Las Mamellas

89: La Bufa

90: El Abuelo

91: El Borracho

92: El Palomo

93: La Revolución

94: La Rata

95: El Pavo

96: El Parque

97: La Gallina

98: El Borrego

99: La Agonía

¿Siguen siendo relevantes estos apodos en 2025?

En los últimos años, la viralización de vídeos en TikTok y YouTube sobre “terminaciones con mote” ha revitalizado esta costumbre, que antes se transmitía sólo de padres a hijos. Muchas administraciones incluso los incluyen en sus listados para atraer a coleccionistas y curiosos.

¿Cómo influyen en las ventas?

Diferentes Administraciones de Lotería de ciudades como Alicante, Murcia o Valencia confirman cada año que los amantes de la tradición preguntan por:

‘La Palmera’ (85)

‘La Niña Bonita’ (15)

‘El Borracho’ (91)

‘La Muerte’ (00)

Y que algunos de estos números se agotan semanas antes del sorteo de Navidad.