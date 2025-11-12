Este es el anuncio de la Lotería de Navidad 2025 | Vídeo

Ya está aquí uno de los momentos más esperados del calendario navideño: el anuncio oficial del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025. Cada año, este spot es mucho más que una campaña publicitaria: marca el inicio de la ilusión, las tradiciones compartidas y el ambiente festivo que acompaña al 22 de diciembre.

En esta edición, la campaña vuelve a apostar por la emoción y los vínculos personales, alejándose de referencias dramáticas o excesivamente comerciales para centrarse en una historia entrañable, rodada en Madrid por la agencia Proximity.

Sinopsis del anuncio de la Lotería de Navidad 2025

Durante un paseo por el Rastro, Vero y Max descubren un décimo de Lotería de Navidad enmarcado que data de hace 30 años. Intrigados por su historia, se preguntan qué motivo habría llevado a alguien a conservarlo así. Ese misterio se convierte en el punto de partida de una búsqueda llena de conjeturas y emociones, en la que tratarán de descubrir el verdadero significado de aquel décimo.

Al final del recorrido, comprenderán algo esencial: que los mayores tesoros no son materiales, sino las prioridades y valores que dan sentido a la vida.

Curiosidades del spot del Sorteo de Navidad

La grabación se ha realizado en localizaciones reales de Madrid durante varios días de octubre, con un diseño visual cuidado y estética de pequeño cortometraje.

La elección narrativa —el décimo enmarcado, la vida familiar, el inesperado mensaje— lo convierte en un spot que no trata sólo de ganar dinero, sino de reconocer lo esencial que va más allá del sorteo.

¿Dónde y cómo verlo?

El anuncio está ya disponible en las plataformas digitales de Loterías y Apuestas del Estado, en su canal oficial de YouTube, y se podrá ver en medios de comunicación, redes sociales y en televisión.

¿Qué novedades trae este año la Lotería de Navidad 2025?