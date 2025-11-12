Anuncio de la Lotería de Navidad 2025: así es el vídeo del spot, dónde se ha grabado y reacciones en directo

La devaluación del Gordo, según Niño Becerra

El economista Santiago Niño Becerra ilustra el encarecimiento del coste de vida comparándolo con la Lotería de Navidad: en 1920 el premio gordo permitía comprar 24 casas en Madrid, mientras que hoy, con 400.000 euros, apenas alcanza para una vivienda en las grandes urbes. Aunque los premios se redujeron a partir de los años 50, Becerra subraya que el problema real está en el precio de la vivienda y no en el sorteo, al que defiende como una tradición con valor social que fomenta la unión y la esperanza colectiva.

El acceso a la vivienda se ha convertido en un lujo en ciudades como Madrid, Barcelona o Baleares, donde los precios se disparan mientras los salarios siguen estancados. Esta situación retrasa la emancipación de los jóvenes, que deben permanecer más tiempo en casa de sus padres o compartir piso hasta edades avanzadas, y también afecta a jubilados que recurren a la convivencia como alternativa ante la inflación. Lee más aquí.