En Directo
Anuncio de la Lotería de Navidad 2025: así es el vídeo del spot, dónde se ha grabado y reacciones en directo
Este miércoles, a las 10:30, se presenta el esperado anuncio de la Lotería de Navidad 2025. En rueda de prensa, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, explicará todos los detalles de este spot y también la campaña del Gordo de este año que arranca este mismo día.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del anuncio del Sorteo de Navidad 2025
Un anuncio con forma de "cuento de Navidad"
Desarrollada por la agencia Proximity y disponible en las cuatro lenguas oficiales del Estado, el anuncio, explica Huerta, va en la línea de "una responsabilidad pública de subrayar los valores que realmente nos constituyen como un colectivo también sentimental". El presidente de Loterías agrega que han construido "un anuncio que es una gran metáfora impregnada de romanticismo y espíritu de navideño bajo la forma de cuentos".
Labor social del Sorteo Extraordinario
Huerta: “Actuamos de forma directa desde Loterías mediante nuestra responsabilidad social corporativa. Cada año desplegamos acciones para reducir desigualdades, apoyar a personas vulnerables y facilitar el acceso al deporte y la cultura como valores que aportan salud y bienestar. Estos compromisos nos legitiman ante la ciudadanía como empresa pública y operador de juego. Cada año respaldamos a más de un millón de personas en riesgo o en situación de exclusión. Es nuestra aportación, modesta pero constante, que se suma al esfuerzo del Estado por avanzar hacia una sociedad moderna que no deja a nadie atrás".
Un anuncio con reconocimiento internacional
El presidente de Loterías, Jesús Huerta: “Este sorteo despierta admiración en todo el mundo por su singularidad. Hace una semana, la Asociación de Loterías Europeas nos otorgó el premio al mejor anuncio del año pasado. El jurado destacó la capacidad de la campaña para emocionar y transmitir sentimientos que conectan incluso en culturas más frías o alejadas de la Navidad española. Es un motivo de orgullo y un reconocimiento al valor que el Sorteo de Navidad y Loterías aportan a la marca".
Arranca la presentación de la campaña del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en la Real Casa de la Moneda
La devaluación del Gordo, según Niño Becerra
El economista Santiago Niño Becerra ilustra el encarecimiento del coste de vida comparándolo con la Lotería de Navidad: en 1920 el premio gordo permitía comprar 24 casas en Madrid, mientras que hoy, con 400.000 euros, apenas alcanza para una vivienda en las grandes urbes. Aunque los premios se redujeron a partir de los años 50, Becerra subraya que el problema real está en el precio de la vivienda y no en el sorteo, al que defiende como una tradición con valor social que fomenta la unión y la esperanza colectiva.
El acceso a la vivienda se ha convertido en un lujo en ciudades como Madrid, Barcelona o Baleares, donde los precios se disparan mientras los salarios siguen estancados. Esta situación retrasa la emancipación de los jóvenes, que deben permanecer más tiempo en casa de sus padres o compartir piso hasta edades avanzadas, y también afecta a jubilados que recurren a la convivencia como alternativa ante la inflación. Lee más aquí.
Números imposibles de conseguir
No tienen más opciones de premio, pero vuelan por demanda y tendencia. Este año escasean las terminaciones en 25, que no se venden online, y los números vinculados a eventos virales o deportivos: 00093 por el dorsal de Marc Márquez, además de combinaciones como 00088, 00174 o 00265. Si los buscas, seguramente te encuentres con un aviso de “agotado”, “no disponible online” o “exclusivo en ventanilla”.
La clave, sin embargo, es la psicología, no la estadística: todos los números valen 1 entre 100.000, pero lo “difícil de conseguir” refuerza su atractivo. Se agotan rápido los que evocan fechas recientes, dorsales o fenómenos culturales, así como las terminaciones que coinciden con el año (25) y las series “redondas”, como por ejemplo 000xx. Descubre más números imposibles de conseguir.
Los apodos mas curiosos de la Lotería de Navidad
Detrás de cada terminación del sorteo navideño hay más de un siglo de tradición oral. Nombres como La Zanahoria (57), Las Monjas (66) o La Niña Bonita (15) nacieron en el siglo XIX, cuando los ciegos que vendían décimos en mercados usaban motes fáciles de recordar para atraer al público.
Algunas terminaciones se volvieron legendarias: La Palmera (85) es la más premiada, mientras que La Muerte (00), La Vieja (60) o El Borracho (91) se eligen por superstición. Hoy, gracias a plataformas como TikTok y YouTube, esta tradición sigue viva y muchas administraciones ya ofrecen los décimos por su apodo, no solo por su número. Lista con los apodos de cada terminación de la Lotería de Navidad.
¿Cuáles son los números más feos de la Lotería de Navidad?
Cada campaña hay décimos que se quedan en los cajones pese a tener las mismas opciones de premio. Entre los más 'feos' destacan las series extremas y poco estéticas como 00000, 66666 o 90000; los que empiezan por doble cero (00048, 00215, 00703); y los que incluyen el 13 por superstición (13131, 31113, 50113). Rechazo cultural, no matemático.
Si atendemos al registro histórico del sorteo extraordinario, solo dos números han sido Gordo dos veces: 15640 (1965 y 1978) y 20297 (1903 y 2006). En terminaciones, el 5 es la que más veces salió con el Gordo. Aun así, es importante recordar del 00000 al 99999 todos tienen idéntica probabilidad. Lee más sobre los números 'feos' de la Lotería de Navidad aquí.
Adiós al calvo de la Lotería
La presentación del anuncio de la Lotería de Navidad 2025 coincide con el fallecimiento esta semana de Clive Arrindell, conocido en España cariñosamente como 'el calvo de la Lotería", un actor al que se le perdió la pisa tras dejar de aparecer en los famosos anuncios de los cupones del Gordo. Protagonista de los anuncios del sorteo entre 1998 y 2005, se convirtió en un icono del sorteo
Casi 200 millones de décimos de la Lotería de Navidad 2025 a la venta
La Navidad está cada vez más cerca y prueba de ello es la presentación, este miércoles, de la tradicional campaña publicitaria del Sorteo Extraordinario de Lotería de 2025, el pistoletazo de salida de unas fiestas para las que se han puesto a la venta 198 millones de décimos que repartirán 2.772 millones de euros en premios.
