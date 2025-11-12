Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Anuncio de la Lotería de Navidad 2025: así es el vídeo del spot, dónde se ha grabado y reacciones en directo

Un sorteo de la lotería de Navidad

Un sorteo de la lotería de Navidad / EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

Manuela Valdés

Este miércoles, a las 10:30, se presenta el esperado anuncio de la Lotería de Navidad 2025. En rueda de prensa, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, explicará todos los detalles de este spot y también la campaña del Gordo de este año que arranca este mismo día.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del anuncio del Sorteo de Navidad 2025

