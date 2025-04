¿Quién supervisa el sorteo de la Lotería de Navidad y por qué se habla de negligencia?

El Sorteo Extraordinario de Navidad aterriza cada 22 de diciembre con la misma puntualidad en los hogares españoles para revivir la estampa típica de todos los años: la de los niños y niñas de San Ildefonso cantando los premios más grandes del día. Así sucedió en 2021, cuyo sorteo está ahora bajo sospecha después de que un juzgado de primera instancia de Madrid le haya dado la razón a la abogada Olga Majoral Bustos, que interpuso una demanda tras detectar 56 errores en premios menores en ese sorteo que provocaron que números que se habían cantado no aparecieran en la lista oficial de premios y que, por tanto, los ganadores no pudieron cobrar.

En primer lugar, repasamos paso a paso cómo se desarrolla esta jornada tan especial.

La jornada previa al sorteo

Los preparativos para el Sorteo arrancan oficialmente el 21 de diciembre. Durante este día, los esfuerzos del equipo están puestos en inspeccionar públicamente las bolas que serán utilizadas en la cita. A lo largo de este recuento, está permitido que cualquiera de los asistentes revise dichas bolas, siempre y cuando el presidente muestre su conformidad. Una vez finalizada esta revisión, los cerrojos internos del salón se clausuran, quedando como único acceso la entrada al estrado. Tres personas distintas son las encargadas de guardar a buen recaudo las llaves de este acceso.

La Mesa Presidencial

Una vez que el reloj marca las ocho y media de la mañana, se pone en marcha la famosa Mesa Presidencial formada por cinco miembros. De estas personas, tres son de Loterías y Apuestas del Estado, una del Ayuntamiento de Madrid y otra de la Administración General del Estado. Suele estar presidida por un director de Loterías. Esta persona es la encargada de hacer un seguimiento del Sorteo y asegurarse de que no se hayan producido errores de ningún tipo con los números o los premios repartidos.

Después, las bolas se transportan mecánicamente en la tolva, donde han sido almacenadas anteriormente hasta el bombo. De acuerdo con el sistema tradicional, se utilizan dos bombos: uno para números y otro para los premios.

Inicio del sorteo

Media hora más tarde, sobre las nueve de la mañana, el presidente autoriza por fin el inicio del Sorteo. A partir de ahí, los niños y las niñas de San Ildefonso extraen simultáneamente una bola del bombo de los números y otra de los premios. Insertan dichas bolas en los alambres de la tabla, y cada vez que una de ellas se completa, la Mesa de miembros la cierra con la aprobación del presidente y del responsable. Se repite el mismo proceso hasta que el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad finaliza y no queda ninguna bola en el bombo de los premios.

La posible negligencia

La citada sentencia del juzgado de Madrid ve negligencias por parte de Loterías y Apuestas del Estado en el sorteo de Navidad de 2021. Sin embargo, aunque el juez reconoce los 56 errores, la resolución no da derecho a indemnizaciones. "Cierra la puerta a poder reclamar ese dinero. Estamos hablando de muchos millones de euros y eso habría sido abrir un melón que seguramente no interesa", ha valorado Majoral.

La abogada presentó una reclamación administrativa ante Loterías y Apuestas del Estado, aunque la entidad ya había avanzado que no aceptaría reclamaciones por números que no aparecieran en la lista oficial de premios. Fue entonces cuando el caso se llevó a los tribunales, que ahora han dado la razón a los demandantes. Majoral asume que la sentencia no obliga a aplicar cambios en la normativa, pero sí insta de manera clara a cumplir con la instrucción general de Loterías. Es decir, da un toque de atención a los interventores para que hagan bien su trabajo.