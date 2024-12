Posibilidades de que me toque la Lotería de Navidad

Cuando empieza la cuenta atrás para el sorteo de la Lotería de Navidad, la población generalmente se empieza a poner nerviosa para escoger tanto su número de lotería como para saber y seleccionar dónde los compra y con cuántos se hace. Ya se trata de una tradición más como los turrones o los villancicos de la época invernal y, aunque se trate de un sorteo con muy pocas posibilidades de que toque el primer premio, hay una explicación del porqué siempre acabamos comprando al menos un décimo.

Según los expertos, comprar lotería tiene un motivo siempre emocional y poco racional detrás, y normalmente se hace por un pensamiento de "por si toca" que es una respuesta directa a la ansiedad anticipatoria del miedo a que algo pase (o no pase). Por eso cuando todos los compañeros compran el décimo de su sitio de trabajo, si tú no lo haces sabes que si luego toca serás el único que se quedará sin premio.

Precisamente es este el sentimiento al que apelaba el anuncio de la Lotería de Navidad del 2014, que relata la historia de un hombre que no compra la lotería un año en su bar de cada día (cuando durante todos los años sí lo había hecho) y justo tocaba cuando él no tenía ningún número. En su caso, y acompañando con el espíritu navideño de compartir, el dueño del bar tenía su número guardado por si tocaba y acaba teniendo su parte del primer premio.

Según los psicólogos y psiquiatras, la Lotería Nacional apela también a la parte de nuestro cerebro que se basa en un pensamiento mágico, ligada a creencias y supersticiones, y por ello el sorteo acaba siendo un fenómeno social que no tiene otros sorteos por ejemplo. Una de esas supersticiones es que el hecho de compartir el número (por una creencia mágica) incrementará la probabilidad de éxito, así como que si un miembro no participa en el sorteo hará que a los demás del grupo no les toque.