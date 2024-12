La lotería de Navidad repartirá este domingo 2.702 millones, 112 más que el año pasado

El sorteo de la lotería de Navidad, el más esperado del año por ser el que más dinero reparte, empezará este domingo a las nueve de la mañana y, hasta mediodía, repartirá 2.702 millones en premios, 112 millones más que el año pasado. En esta edición habrá disponibles 193 series, ocho más respecto al año 2023.

La liturgia del sorteo, eso sí, será la misma de cada año: Teatro Real, bombos en acción, niños de San Ildefonso, cantinela lotera y un premio, El Gordo, el botín más codiciado, que está dotado con 4 millones por serie, 400.000 euros para cada décimo o 20.000 euros por cada euro jugado. El segundo premio dejará 125.000 euros por décimo y, el tercero, 50.000 euros. A las puertas del teatro hay gente aguardando desde hace dos semanas para ser este domingo los primeros y lograr sitio en la platea de un sorteo que lleva repartiendo fortuna desde el 18 de diciembre de 1812 en Cádiz.

Geografía

El sorteo también tiene sus geografía en cuanto al gasto. Según las primeras estimaciones, la comunidad autónoma que más gastará por habitante este año es Castilla y León, con una media de 117,76 euros, seguida de Asturias (115,43), La Rioja (112,84), Aragón (100,28), Cantabria (99,4), País Vasco (84,33) y Madrid (83,83). Las que menos expectativas y dinero depositan en el sorteo navideño son Melilla (16,75), Ceuta (18,55), Baleares (42,62), Canarias (46,19) y Catalunya (56,41), que según estos cálculos se ha dejado, por tanto, más de 451 millones.

En esta edición, el sorteo más esperado llega marcado también por la dana y lo ha hecho en dirección contraria. Por un lado, y a rebufo de esa vieja superstición de que la lotería equilibra catástrofes e infortunios, las peticiones de lotería de Valencia desde el resto de España y por parte de voluntarios desplazados se han disparado en las administraciones de la ciudad y de los municipios que la rodean. Y, al mismo tiempo, la dana también ha hecho que decaigan las compras de clientes habituales, como empresas o asociaciones de la zona afectada. "Ha sido un año un poco raro", explica a la agencia EFE Ramiro Gómez, de la administración número 1 de Valencia, La Purísima, sobre la situación que viven los despachos de loterías en esta peculiar campaña.

En el municipio manchego de Letur, donde murieron seis personas, las ventas también han escalado hasta un 60%. En el único punto de venta oficial de lotería, un pequeño supermercado llamado 'Maemía', se han vendido billetes no solo a sus vecinos y voluntarios, sino a personas de lugares lejanos como Galicia, Mallorca, Canarias o Basrcelona. La impresión inicial tras la devastación de las lluvias hizo que esta administración decidiera no vender números, pese al aluvión de peticiones. "Decíamos que no. No sabíamos ni dónde estábamos", señala la lotera. Pero pasadas unas semanas empezaron a vender décimos a sus clientes habituales y a atender llamadas.

Hacienda

Los agraciados este domingo por la fortuna navideña tendrán que tributar por su premio ante la Hacienda Pública si este supera los 40.000 euros. La parte que exceda de esta cifra deberá tributar con un tipo del 20%. De hecho, la Agencia Tributaria se quedará con 72.000 euros de cada décimo de El Gordo.

Este impuesto se aplica en forma de retención. Es decir, que se detraerá del premio el gravamen correspondiente en el momento del pago, de manera que los ganadores no tendrán que realizar ningún trámite adicional. Se calcula que Hacienda recaudará 175,6 millones con el sorteo de Navidad si se reparten los tres primeros premios.

Cuidado con las estafas

Cuando los premios sean compartidos con amigos o familiares, los 40.000 euros exentos de tributación se tienen que repartir proporcionalmente a la participación de cada uno. Quien se encargue de esta tarea figurará como beneficiario único o gestor de cobro y deberá estar en condiciones de acreditar ante la Agencia Tributaria que se ha efectuado el reparto y de identificar a todos los ganadores.

Especial cuidado se debe tener con correos o SMS que informen, en nombre de Loterías y Apuestas del Estado, informen de que se ha sido premiado y remitan a una página web donde se pide información personal: la entidad nunca pide datos telemáticamente.