Cobrar la Lotería de Navidad 2024 por Bizum: así puedes hacerlo

La Lotería de Navidad 2024 va a repartir una cantidad récord en premios, nada menos que 2.702 millones de euros. Todos los participantes esperan con ilusión ser los agraciados del sorteo, y, si los niños de San Ildefonso recitan en voz alta el número de tu décimo, la emoción se desborda aunque sea solo la 'pedrea'. Sin embargo, ¿cómo se cobra ese premio?

Desde 2020, Loterías y Apuestas del Estado pone al servicio de los propietarios de los décimos la posibilidad de ingresar el dinero a través de Bizum. Sin embargo, hay un requisito importante: esta modalidad está disponible únicamente para los premios inferiores a 2.000 euros. Las cantidades que sobrepasen ese límite deberán obtenerse a través de las entidades financieras autorizadas, que son BBVA y CaixaBank.

Cobrar a través de Bizum

Bizum es ya la forma de pago más habitual en nuestro país. Tiene más de 26 millones de usuarios activos y en 2022 se contabilizaron 24 operaciones por segundo a través de esta plataforma. Además, está integrado en las aplicaciones de banca móvil de la mayoría de entidades, por lo que tenerlo instalado será el primer requisito para poder cobrar por esta vía.

Para formalizar la operación, será necesario entrar en la app y, en el apartado de Bizum, generar un código 'QR Bizum'. Los empleados de la administración de lotería podrán escanearlo para que el dinero llegue de forma fácil, rápida y segura a nuestra cuenta. Tanto la oficina como el afortunado premiado recibirán una notificación para dar cuenta de que todo ha ido bien y el ingreso se ha realizado sin problemas.

No obstante, es importante recordar que no todos los premios pueden cobrarse a través de Bizum, y todos los que tengan una cuantía superior a los 2.000 euros tendrán que procesarse a través de BBVA y CaixaBank. Dado que este año 2024 el 22 de diciembre, día del sorteo, cae en domingo y las entidades financieras no suelen abrir ese día de la semana, en la mayoría de casos los pagos empezarán a llevarse a cabo a partir del lunes 23 de diciembre.

Premios e impuestos

El sorteo del Gordo de este 2024 traerá a los que tengan el décimo dorado un total de 400.000 euros (4.000.000 de euros por serie) que se quedarán en 328.000 cuando Hacienda reclame su parte. Un boleto con el número del segundo premio vale 125.000 euros -de los que se quedan limpios 108.000-. El tercer premio asciende a 50.000 euros (de los que ingresarán 48.000), mientras que los dos cuartos supondrán 20.000 euros y los ocho quintos darán 6.000 euros por décimo. Los premios de estas dos últimas categorías se percibirán íntegramente, ya que los que son menores de 40.000 euros están exentos de impuestos.