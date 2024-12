El lotero estrella del último Gordo en Barcelona: un 40% más de ventas, sello de la suerte y planes de expansión

La cola sigue anclada un año después en la puerta del establecimiento de lotería del centro comercial Las Arenas, en la plaza Espanya de Barcelona, justo ahí donde se obró un prodigio. Los rezagados que acuden para hacerse con los últimos décimos para el sorteo extraordinario de Navidad esperan turno en una fila que rebasa los límites del pequeño local. Andan en búsqueda de una pizca de la fortuna que desbordó a la administración número 336 de la ciudad en la mañana del 22 de diciembre de 2023, la misma que custodia y venera un pedrusco dorado, amuleto y supuesto inductor del repóker que el negocio cuadró en el último sorteo extraordinario de Navidad: atrapó cuatro de los ocho quintos premios en las dos primeras horas del sorteo, una cadena portentosa que un Gordo tardío -el 88.008- redondeó para elevar la fiesta a éxtasis.

El trasiego ha vuelto a repuntar en los últimos días en los bajos de los grandes almacenes. Víctor Fernández sigue atareado tras la ventanilla, donde se trabaja sin tregua ante la cita con los bombos dorados. “¿Qué pasará este domingo? Buf, estoy nervioso... ¡La celebración es inminente!”, suelta el responsable del negocio, socarrón.

Víctor, lotero joven, ha cazado 14 grandes premios en apenas una década desde que se dedica a repartir suerte. Hace un año, pudo presumir de que cinco de los 13 números agraciados la Navidad pasada estuvieron colgados en su escaparate. Mientras corría el cava y el confeti, el administrador acertó a decir ante un pelotón de micrófonos que registraba unos niveles de ventas “normales”, para nada de proporciones industriales solo al alcance de las administraciones con más renombre. “Pero quizá ahora nos conozcan más”, supuso Víctor entonces. El presagio no fue una fanfarronada: el eco de una carambola sin igual, así como de los alabados poderes de la pepita que continúa sobre el mostrador, ha disparado las ventas de lotería en Las Arenas.

En el podio

Fernández reconoce que han notado “una buena subida” previa al sorteo estrella de cada año. El efecto del Gordo se ha percibido a lo largo de 2024 en el local, pero se ha intensificado de cara a este próximo domingo.

“Hemos subido un 30% durante el año y un 40% desde que llegó la lotería de Navidad”, pondera el jefe de la administración. “Siempre hemos tendido a subir, normalmente un 20% o un 25%, gracias al trabajo y la piedra de oro -atribuye, sin viso de bromear-. Pero quizá esta sea la subida más fuerte que hemos tenido”.

Víctor Fernández, con la piedra de oro, el amuleto de la administración de lotería de Las Arenas, en Barcelona. / ZOWY VOETEN

Tan robusto es el incremento que Víctor afirma que el suyo ha pasado a ser el tercer establecimiento que más lotería despacha en Barcelona. Aún a distancia de las históricas, pero recortando terreno. “En el mundo de la lotería es complicado que alguien que lleve poco tiempo se imponga en reconocimiento -observa-. Si no tienes 100 años de historia, es difícil, pero estamos en un buen ‘ranking’ de ventas”, valora.

En todo caso, el lotero aún otea terreno para crecer. Esta vez solo ha conseguido unos pocos décimos más que en la pasada edición del Gordo, pese al incremento de clientela y el cúmulo de llamadas al establecimiento, tantas que han tenido que recurrir a un sistema de contestador automático.

“Hay ciertos números y terminaciones muy demandadas que no nos envían, por derechos adquiridos por otras administraciones con más historia”, desmenuza Fernández. El comercio encara el esprint para el domingo con los números acabados en cinco y siete ya agotados. En cualquier caso, apurará hasta el sábado a las 22:30, hora límite para colocar los boletos. “Pensamos que el año que viene tendremos más cantidad de series y más números, por el aumento del volumen de ventas que hemos tenido para esta Navidad”, confía.

En Las Arenas sí han duplicado boletos para la lotería de El Niño, a causa del auge que experimentaron en la pasada edición, con el golpe de azar del Gordo aún caliente. “¡Las colas eran tan largas que parecíamos Doña Manolita!", compara Víctor, aludiendo a la ilustre administración del centro de Madrid.

Padre para El Niño

La hazaña de 2023 ha propulsado al negocio, con planes de expansión para 2025. “Nos gustaría hacer obras y duplicar espacios en la planta superior para tener depósito de reservas con servicio de recogida”, cuenta Fernández. Encima va a ser padre primerizo en breve. Su pareja sale de cuentas en torno al sorteo de El Niño, día arriba o día abajo.

El sello de los décimos de la administración de lotería de Las Arenas, con garantía de bendición de la piedra de oro. / ZOWY VOETEN

En todo caso, la verdadera estrella del local no es el lotero, sino la roca con conexiones privilegiadas con la Diosa Fortuna, el filón sobrenatural que Víctor ha sabido explotar con guasa. “Sigue funcionando, nos ha hecho dar pequeños premios durante el año -asocia, risueño-. La gente viene a echarse fotos, a pedirle suerte, a frotar los números… Hay empresas que, cuando han hecho reservas, nos piden que sobre todo pasemos los décimos por la piedra”.

Tanto se ha popularizado su magnetismo que en Las Arenas han cambiado el sello con el que marcan el reverso de los décimos. Ahora se estampillan con una especie de garantía avalada por el más allá. “Este décimo ha sido bendecido por la piedra de oro”, se lee en el timbre.

Sin perder el buen humor, Víctor se pone serio cuando habla de Doña Isabel, su maestra en esto de los juegos de loterías, además de ser su abuela. Con 84 años, sigue al frente de un administración de Mancha Real, en Jaén. Le previene frente al exceso de trabajo y el éxito, tan efímero. “Me dice que me cuide y no me queme la salud”, confiesa.

Tras el atracón de la última Navidad, el lotero aún tiene hambre. De los números triunfadores del año pasado repartieron unos cuantos billetes sueltos, de los que disponían de pocas series, en parte devueltas por no hallar comprador. Víctor tiene en cuenta que es el único pero de una proeza casi perfecta. “Uno de mis sueños es dar un premio íntegro", reconoce. "Un primero, un segundo o un tercero, todo vendido aquí. Un número que lleve toda una empresa, que toque a 1.930 familias del barrio…”, fabula. Si ocurre el domingo, la piedra de oro ganará adeptos.