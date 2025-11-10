Los números más 'feos' de la Lotería de Navidad 2025: ¿cuáles evita la gente y por qué?

A poco más de un mes para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, miles de españoles ya han empezado a buscar el número con el que jugarán el próximo 22 de diciembre.

Hay quien compra siempre el mismo número por tradición familiar. Otros, en cambio, optan por fechas importantes —un aniversario, un nacimiento o incluso algún suceso relevante— y una gran mayoría lo deja en manos del azar.

Sin embargo, cada año hay una una serie de números que casi nadie quiere. Son los llamados números “feos” que, pese a tener las mismas probabilidades de resultar premiados, suelen quedarse en los cajones de las Administraciones de Lotería.

Las combinaciones de números menos compradas

Entre los números más rechazados destacan las series extremas o poco estéticas como:

00000 ,

, 66666 ,

, 90000.

Aunque matemáticamente tienen exactamente las mismas opciones de ganar que cualquier otro número, son décimos que generan cierto rechazo y acaban vendiéndose los últimos. Aun así, más de una de estas combinaciones ha terminado cayendo en la pedrea a lo largo de los años.

Los números “pobres”: los que empiezan por 00

Otra categoría que muchos evitan son los números que empiezan con doble cero. Por ejemplo:

00048 ,

, 00215 ,

, 00703.

A simple vista parecen “vacíos” o poco atractivos y esto provoca que se vendan peor.

El eterno rechazado: el 13 y sus derivados en la Lotería de Navidad 2025

La superstición sigue pesando y cualquier número que contenga un 13 suele quedarse al final del listado:

13131 ,

, 31113 ,

, 50113, por ejemplo.

Aunque el 13 tiene un buen historial de premios menores, culturalmente continúa arrastrando fama de mala suerte.

Si no quieres números feos: los más premiados de la historia

Para quienes prefieren jugar a favor de la estadística, algunos datos históricos pueden ayudar. En toda la historia del Sorteo de la Lotería de Navidad, solo dos números han sido premiados con el Gordo en dos ocasiones:

15640 (años 1965 y 1978).

(años 1965 y 1978). 20297 (años 1903 y 2006).

Y si hablamos de terminaciones, la estadística también es clara: el 5 es la cifra que más veces ha salido premiada con el Gordo.

Aun así, Loterías y Apuestas del Estado recuerda cada año que todos los números, desde el 00000 hasta el 99999, tienen exactamente las mismas probabilidades de ganar.