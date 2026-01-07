Números premiados en la Lotería del Niño 2026: consulta la lista oficial en PDF

Un año más Loterías y Apuestas del Estado ha repartido la suerte en millones de hogares de toda España. La Lotería del Niño 2026 ha tenido en vilo a toda la población este pasado martes, 6 de enero, y ha conseguido traer la ilusión y la esperanza de ganar el primer premio

Son muchos los que en estos momentos disfrutan del premio conseguido y celebran que la Diosa Fortuna les haya visitado para traerles un buen regalo de Reyes.

Lista de premios en PDF

Aquí puede consultar la lista oficial de premios del sorteo de la Lotería del Niño 2026 en PDF.

Lista oficial del Sorteo de la Lotería del Niño 2026 Lista oficial del Sorteo de la Lotería del Niño 2026

También, puedes comprobar tus décimos de la Lotería del Niño 2026 en nuestro buscador: