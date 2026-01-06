Día de Reyes
Terminaciones, premios principales y reintegros en el sorteo de la Lotería del Niño 2026
El Sorteo del Niño 2026, hoy en directo: números premiados
Comprobar la Lotería del Niño 2026
Premios de la Lotería del Niño 2026
Milllones de personas han esperado con ilusión el Día de Reyes y sobre todo el Sorteo de la Lotería del Niño, una segunda oportunidad para los que no resultaron premiados en el sorteo de Navidad y que también reparte importantes cantidades de dinero.
El sorteo se ha celebrado a las 12.00 horas y, una vez que los bombos han comenzado a rodar, los números premiados han empezado a salir.
A continuación, te contamos cuáles son las terminaciones, centenas y aproximaciones con premio de este 6 de enero.
Terminaciones de dos cifras: premios de 400 euros
27, 54, 37, 44, 94
Terminaciones de tres cifras: premios de 1000 euros
367, 643, 156, 325, 511, 058, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392, 248
Terminaciones de cuatro cifras: premios de 3500 euros
3682, 1829
Tercer premio: 25.000 euros al décimo
32615 Consulta aquí dónde ha tocado el tercer premio del sorteo el Niño 2026
Segundo premio: 75.000 euros al décimo
45875 Consulta aquí dónde ha caído el segundo premio del sorteo del Niño 2026
Primer premio: 200.000 euros al décimo
06703 Consulta aquí dónde ha tocado el primer premio del sorteo del Niño 2026
Reintegros
3, 1, 0
