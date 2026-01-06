Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Terminaciones, premios principales y reintegros en el sorteo de la Lotería del Niño 2026

El Sorteo del Niño 2026, hoy en directo: números premiados

Comprobar la Lotería del Niño 2026

Premios de la Lotería del Niño 2026

Una de las niñas de San Ildefonso durante la celebración del Sorteo Extraordinario del Niño, a 6 de enero de 2023, en Madrid (España). El Sorteo Extraordinario del Niño celebra su 80ª edición coincidiendo con el día de los Reyes Magos. La lotería del Niño reparte hasta 700 millones de euros en premios, con un primer premio de 2.000.000 de euros a la serie. A pesar de que en el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño tocan más premios que en la Lotería de Navidad, la cantidad de estos premios es menor. POLITICA SELAE - Europa Press

Una de las niñas de San Ildefonso durante la celebración del Sorteo Extraordinario del Niño, a 6 de enero de 2023, en Madrid (España). El Sorteo Extraordinario del Niño celebra su 80ª edición coincidiendo con el día de los Reyes Magos. La lotería del Niño reparte hasta 700 millones de euros en premios, con un primer premio de 2.000.000 de euros a la serie. A pesar de que en el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño tocan más premios que en la Lotería de Navidad, la cantidad de estos premios es menor. POLITICA SELAE - Europa Press / Europa Press

Milllones de personas han esperado con ilusión el Día de Reyes y sobre todo el Sorteo de la Lotería del Niño, una segunda oportunidad para los que no resultaron premiados en el sorteo de Navidad y que también reparte importantes cantidades de dinero.

El sorteo se ha celebrado a las 12.00 horas y, una vez que los bombos han comenzado a rodar, los números premiados han empezado a salir.

A continuación, te contamos cuáles son las terminaciones, centenas y aproximaciones con premio de este 6 de enero.

Terminaciones de dos cifras: premios de 400 euros

27, 54, 37, 44, 94

Terminaciones de tres cifras: premios de 1000 euros

367, 643, 156, 325, 511, 058, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392, 248

Terminaciones de cuatro cifras: premios de 3500 euros

3682, 1829

Tercer premio: 25.000 euros al décimo

32615 Consulta aquí dónde ha tocado el tercer premio del sorteo el Niño 2026

Segundo premio: 75.000 euros al décimo

45875 Consulta aquí dónde ha caído el segundo premio del sorteo del Niño 2026

Primer premio: 200.000 euros al décimo

06703 Consulta aquí dónde ha tocado el primer premio del sorteo del Niño 2026

Reintegros

3, 1, 0

Puedes consultar en EL PERIÓDICO todo lo relacionado con la Lotería del Niño 2026

