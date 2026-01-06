32615, tercer premio de la Lotería del Niño 2026, reparte suerte en Burgos y Granada

El tercer premio de la Lotería del Niño 2026 ha recaído en el número 32615, premiado con 250.000 euros a la serie, lo que supone 25.000 euros por décimo. El número ha sido vendido en Burgos y Granada.

¿Qué premio reparte el tercer premio del Sorteo del Niño 2026?

El tercer premio del Sorteo del Niño está dotado con 250.000 euros a la serie, es decir, 25.000 euros por décimo, una cantidad íntegra al no superar el mínimo exento de Hacienda.

¿Dónde ha tocado el tercer premio del Sorteo del Niño 2026?

El número 32615 ha sido consignado en una administración de la calle Vitoria de Burgos y el otro se vendió en el Alcampo de la Avenida Juan Pablo II de Granada.

Comprobar números de la Lotería del Niño 2026

EL PERIÓDICO dispone de un comprobador de décimos de la Lotería del Niño 2026 para que puedas saber al instante si tu número tiene premio