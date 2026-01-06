Alegría en la bodega de Fernando en Alcalá de Henares: "Somos un punto de venta chiquitito y siempre luchamos porque nos den un número fijo"

Alegría en la bodega de vinos, de las de toda la vida, que, desde hace casi cuatro décadas, regenta Fernando Vaquerizo -"como Mario Vaquerizo, que así todo el mundo se acuerda", bromea en alusión al famoso cantante- en la Avenida Reyes Católicos, 48, en la entrada de la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Un lugar que, además, es punto de venta de lotería -el receptor 98.235- y donde se han vendido, por lo menos, "cuatro numeritos", del 6.703, el número agraciado con el Primer Premio del Sorteo de El Niño, que se ha celebrado este 6 de enero en el Salón de Sorteos de Loterías.

Con 2.000.000 euros por serie (200.000 euros al décimo), el Gordo ha caído muy repartido por toda España y, en Madrid, ha dejado una lluvia de euros en los distritos de Chamartín, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Tetuán y Villaverde. Administraciones, eso sí, que, en varios casos, en esta mañana festiva y gélida en la capital, permanecían cerradas ajenas al alboroto registrado en otros puntos del país.

Muy repartido

En la capital, el primer premio del sorteo ha caído en la Administración de Loterías n.º 302, plaza Mayor de Villaverde, 4 (distrito Villaverde), Lotería Isla de Arosa, administración número 479, calle de la Isla de Arosa, 29 (distrito Fuencarral-El Pardo), Lotería San Gerardo, administración número 459, calle de San Gerardo, 26 (distrito Fuencarral-El Pardo), Administración de Loterías n.º 125, calle de Fuencarral, 143 (distrito Chamberí), Lotería Intercambiador de Plaza de Castilla, administración número 508, intercambiador de Plaza de Castilla, local 33 (distrito Tetuán), Administración de Loterías n.º 465, calle de Juan Ramón Jiménez, 24 (distrito Chamartín).

Pero, además, el Gordo ha repartido alegría en distintas localidades de la comunidad. También en la Administración de Loterías n.º 1 de El Álamo, calle de la Soledad, 6, bajo A (El Álamo), en Lotería Pepito Herranz, administración número 1, calle del Rey, 22 (San Lorenzo de El Escorial) o en la Administración de Loterías n.º 11 de Parla, calle de Cuba, 5 (Parla).

Una bodega de toda la vida

A Fernando Vaquerizo, que en conversación telefónica se muestra más que orgulloso, la mañana le ha cogido con su negocio abierto. Una jornada que, dice, transcurre más que tranquila, pese a la alegría de saberse premiados. "Ahí está el tema, está todo demasiado tranquilo, porque cuando es un número que a lo mejor se ha vendido a más de 500 o 1.500 personas. Un número que tienen abonado o lo que sea... pero de momento no sabemos exactamente la cantidad que hemos dado", admite el propietario de la bodega donde desde hace unos años tiene un punto de venta de lotería que describe como "chiquitito".

En la bodega siempre abren un rato por las mañanas, aunque sea festivo. Cuando los niños cantaron el 6.703 -un número que no estaba expuesto, aclara- su mujer le dijo que le sonaba que habían vendido más de un décimo. Todavía falta la confirmación por parte de Loterías, repite, pero le parece, que al menos, son cuatro los que ha despachado. "No estoy seguro hasta que notifique. De momento no nos han dicho nada", explica.

A falta de esa confirmación oficial, en la bodega de Fernando la mañana es de contento contenido, aún con esa tranquilidad, que vuelve a contar, reina en su barrio de la ciudad madrileña en un festivo de resaca emocional de la siempre feliz noche de Reyes. "Muy contentos, estamos muy contentos", expresa desde un local que dice no es "como una administración que vende muchísima lotería, de hecho tenemos nuestra lucha para contar con un número fijo, que nunca nos dejan. Pero nos da mucha alegría porque ya es el cuarto premio (de Navidad) que vendo. Además, dimos varios de las líneas de juego", concluye.