Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería del Niño 2026VenezuelaLuzAlquiler trasterosMorosidadBarcelonaBadalonaAlexa+Frío CatalunyaMickey RourkeBarça
instagramlinkedin

Lotería del Niño

El 45.875, segundo premio del sorteo de la Lotería de 'El Niño' 2026, sonríe a Aranjuez y Madrid

Comprueba aquí si tu decimo de la Lotería del Niño ha sido premiado

Archivo - Dos personas compran lotería en una Administración durante el primer día del proceso de desescalada instaurado por el Gobierno en el que los sorteos de EuroMillones y La Primitiva se reanudan en la semana del 18 al 24 de mayo, mientras que los d

Archivo - Dos personas compran lotería en una Administración durante el primer día del proceso de desescalada instaurado por el Gobierno en el que los sorteos de EuroMillones y La Primitiva se reanudan en la semana del 18 al 24 de mayo, mientras que los d / María José López - Europa Press - Archivo

Gloria Barrios

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El número 45.875, agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con 750.000 euros por serie, es decir, 75.000 euros por décimo, ha llevado la suerte a Aranjuez y a Madrid.

En concreto, el número agraciado ha sido vendido en la Administración de Loterías El Elefante de Arenal, ubicada en el número 16 de la calle Arenal, en el distrito Centro de la capital, y en la Administración 'La Ribereña' de Aranjuez, situada en el número 130 de la calle de Abastos.

Al margen de Madrid, ha sido vendido en O Porriño (Pontevedra), Las Cabañuelas (Almería) y Barcelona.

770 millones en premios

Las ventas de décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026 han alcanzado los 115,9 millones de euros, con un ligero aumento del 0,76% respecto al año anterior, mientras que el gasto medio por persona se sitúa en 16,30 euros, por debajo de la media nacional, fijada en 17,60 euro euros, según la cifra de consignación de Loterías, recogida por Europa Press.

El Sorteo Extraordinario de El Niño ha tenido una facturación total de 864.682.360 euros, según los datos provisionales facilitados la mañana de este martes,  lo que supone un incremento del 1,24% respecto a la recaudación de 2025.

Ha repartido un total de 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con 2 millones de euros a la serie, , es decir, 200.000 euros al décimo agraciado; un segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo), y un tercer premio, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
  2. Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por 'apuntalar' la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro
  3. La nieve empieza a amainar tras dejar hasta 10 centímetros en algunos puntos de Catalunya
  4. Lotería del Niño 2026, hoy en directo: hora del sorteo de Reyes y premios
  5. Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar
  6. Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
  7. Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Barcelona, hoy en directo: hora de llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, por dónde pasan Sus Majestades y calles cortadas al tráfico
  8. Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación

El horóscopo de mañana, miércoles 7 de enero: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

El horóscopo de mañana, miércoles 7 de enero: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Alexa se pasa al navegador para competir con ChatGPT

Alexa se pasa al navegador para competir con ChatGPT

Dinamarca y Groenlandia piden una reunión con Rubio en plena crisis en torno a la isla ártica

Dinamarca y Groenlandia piden una reunión con Rubio en plena crisis en torno a la isla ártica

Un golazo de Boulbina en la prórroga impulsa a Argelia en la Copa África

Un golazo de Boulbina en la prórroga impulsa a Argelia en la Copa África

Sánchez acusa a Trump de intervenir en Venezuela “para apropiarse de sus recursos naturales”

Sánchez acusa a Trump de intervenir en Venezuela “para apropiarse de sus recursos naturales”

Protecció Civil mantiene la alerta por frío y nieve en Catalunya

Protecció Civil mantiene la alerta por frío y nieve en Catalunya

Josep Borrell pide dejar de considerar a EEUU un "gran aliado"

Josep Borrell pide dejar de considerar a EEUU un "gran aliado"

EEUU corrige la designación del Cártel de los Soles como grupo criminal y lo califica ahora de "sistema clientelar"

EEUU corrige la designación del Cártel de los Soles como grupo criminal y lo califica ahora de "sistema clientelar"