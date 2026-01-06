El 45.875, segundo premio del sorteo de la Lotería de 'El Niño' 2026, sonríe a Aranjuez y Madrid

El número 45.875, agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con 750.000 euros por serie, es decir, 75.000 euros por décimo, ha llevado la suerte a Aranjuez y a Madrid.

En concreto, el número agraciado ha sido vendido en la Administración de Loterías El Elefante de Arenal, ubicada en el número 16 de la calle Arenal, en el distrito Centro de la capital, y en la Administración 'La Ribereña' de Aranjuez, situada en el número 130 de la calle de Abastos.

Al margen de Madrid, ha sido vendido en O Porriño (Pontevedra), Las Cabañuelas (Almería) y Barcelona.

770 millones en premios

Las ventas de décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026 han alcanzado los 115,9 millones de euros, con un ligero aumento del 0,76% respecto al año anterior, mientras que el gasto medio por persona se sitúa en 16,30 euros, por debajo de la media nacional, fijada en 17,60 euro euros, según la cifra de consignación de Loterías, recogida por Europa Press.

El Sorteo Extraordinario de El Niño ha tenido una facturación total de 864.682.360 euros, según los datos provisionales facilitados la mañana de este martes, lo que supone un incremento del 1,24% respecto a la recaudación de 2025.

Ha repartido un total de 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con 2 millones de euros a la serie, , es decir, 200.000 euros al décimo agraciado; un segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo), y un tercer premio, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo.