Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería del Niño 2026Lotería del Niño 2026Primer premio Lotería Niño 2026Segundo premio Lotería Niño 2026Tercer premio Lotería Niño 2026Terminaciones reintegrosCentros comerciales abiertosBacteria NestléCatalunyaVenezuelaHorario Supercopa
instagramlinkedin

Sorteo de Reyes

45.875, segundo premio de la Lotería del Niño 2026

Comprobar Lotería del Niño 2026: números premiados

Lotería del Niño 2024

Lotería del Niño 2024 / Jordi Otix

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El segundo premio de la Lotería del Niño 2026 ha sido para el número 45.875, agraciado con 750.000 euros a la serie, lo que equivale a 75.000 euros por décimo. El premio ha tocado en Madrid, Barcelona, Pontevedra, Las Cabañuelas (Almería) y Aranjuez.

¿Qué premio reparte el segundo premio del Sorteo del Niño 2026?

El segundo premio del Niño reparte 750.000 euros a la serie, es decir, 75.000 euros por décimo para los afortunados.

¿Dónde ha tocado el segundo premio del Sorteo del Niño 2026?

El número 45.875 ha sido consignado en Madrid, Barcelona, Pontevedra, Las Cabañuelas (Almería) y Aranjuez (Madrid).

Comprobar números de la Lotería del Niño 2026

EL PERIÓDICO dispone de un comprobador de décimos de la Lotería del Niño 2026 para que puedas saber al instante si tu número tiene premio

Puedes consultar en EL PERIÓDICO todo lo relacionado con la Lotería del Niño 2026

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
  2. Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por 'apuntalar' la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro
  3. La nieve empieza a amainar tras dejar hasta 10 centímetros en algunos puntos de Catalunya
  4. Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar
  5. Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
  6. Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Barcelona, hoy en directo: hora de llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, por dónde pasan Sus Majestades y calles cortadas al tráfico
  7. Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación
  8. Las cabalgatas de Reyes en Barcelona este 2026, barrio a barrio: horarios y recorridos

Comprobar la Lotería del Niño 2026: primer premio, segundo premio y tercer premio

Comprobar la Lotería del Niño 2026: primer premio, segundo premio y tercer premio

06703, el primer premio del Niño, muy repartido por toda España

06703, el primer premio del Niño, muy repartido por toda España

Terminaciones, premios principales y reintegros en el sorteo de la Lotería del Niño 2026

Terminaciones, premios principales y reintegros en el sorteo de la Lotería del Niño 2026

32615, tercer premio de la Lotería del Niño 2026, reparte suerte en Burgos y Granada

32615, tercer premio de la Lotería del Niño 2026, reparte suerte en Burgos y Granada

Las energías limpias, sin la nuclear, ya generan el 57% de la electricidad en España

Las energías limpias, sin la nuclear, ya generan el 57% de la electricidad en España

La macrofiesta 'rave' ilegal en La Sénia (Tarragona) se salda con un centenar de denunciados

La macrofiesta 'rave' ilegal en La Sénia (Tarragona) se salda con un centenar de denunciados

El 6.703, primer premio del Sorteo del Niño, se ha repartido en más de 50 ciudades, más de 20 en Catalunya

El 6.703, primer premio del Sorteo del Niño, se ha repartido en más de 50 ciudades, más de 20 en Catalunya

Delcy Rodríguez jura su cargo como presidenta de Venezuela tras la captura de Maduro

Delcy Rodríguez jura su cargo como presidenta de Venezuela tras la captura de Maduro