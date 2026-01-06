Sorteo de Reyes
45.875, segundo premio de la Lotería del Niño 2026
Comprobar Lotería del Niño 2026: números premiados
El segundo premio de la Lotería del Niño 2026 ha sido para el número 45.875, agraciado con 750.000 euros a la serie, lo que equivale a 75.000 euros por décimo. El premio ha tocado en Madrid, Barcelona, Pontevedra, Las Cabañuelas (Almería) y Aranjuez.
¿Qué premio reparte el segundo premio del Sorteo del Niño 2026?
El segundo premio del Niño reparte 750.000 euros a la serie, es decir, 75.000 euros por décimo para los afortunados.
¿Dónde ha tocado el segundo premio del Sorteo del Niño 2026?
El número 45.875 ha sido consignado en Madrid, Barcelona, Pontevedra, Las Cabañuelas (Almería) y Aranjuez (Madrid).
Comprobar números de la Lotería del Niño 2026
EL PERIÓDICO dispone de un comprobador de décimos de la Lotería del Niño 2026 para que puedas saber al instante si tu número tiene premio
- Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
- Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por 'apuntalar' la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro
- La nieve empieza a amainar tras dejar hasta 10 centímetros en algunos puntos de Catalunya
- Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar
- Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
- Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Barcelona, hoy en directo: hora de llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, por dónde pasan Sus Majestades y calles cortadas al tráfico
- Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación
- Las cabalgatas de Reyes en Barcelona este 2026, barrio a barrio: horarios y recorridos