45.875, segundo premio de la Lotería del Niño 2026

El segundo premio de la Lotería del Niño 2026 ha sido para el número 45.875, agraciado con 750.000 euros a la serie, lo que equivale a 75.000 euros por décimo. El premio ha tocado en Madrid, Barcelona, Pontevedra, Las Cabañuelas (Almería) y Aranjuez.

¿Qué premio reparte el segundo premio del Sorteo del Niño 2026?

El segundo premio del Niño reparte 750.000 euros a la serie, es decir, 75.000 euros por décimo para los afortunados.

¿Dónde ha tocado el segundo premio del Sorteo del Niño 2026?

El número 45.875 ha sido consignado en Madrid, Barcelona, Pontevedra, Las Cabañuelas (Almería) y Aranjuez (Madrid).

Comprobar números de la Lotería del Niño 2026

EL PERIÓDICO dispone de un comprobador de décimos de la Lotería del Niño 2026 para que puedas saber al instante si tu número tiene premio