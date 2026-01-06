Salou se erige como la meca de la suerte en Tarragona por la Lotería del Niño 2026: "Solo nos faltaba este premio"

La suerte ha vuelto a sonreir tímidamente a la demarcación de Tarragona, en este Sorteo del Niño 2026 en la misma administración que ya lo hizo en 2019 con el Gordo de Navidad: Doña Pilar, de Salou (Tarragonès) ha repartido parte del Primer premio este 6 de enero. Al saberse la noticia, el administrador y la dependienta se han citado en el local y han cambiado, entre sonrisas y copas de cava, los carteles de "Cerrado día 6 por festivo" por los del número agraciado: el 06.703. "Ahora es cuando tenemos más suerte que nunca", aseguraba el propietario de la administración.

"La verdad es que no teníamos previsto repartir nada porque siempre tenemos más números para el Gordo, por esto nos ha sorprendido mucho hoy", reconocía Amadeu Jové, el administrador del local de Salou, ubicado en la calle Barcelona, en pleno centro de la población de la Costa Daurada. Al abrir puertas y al ver los medios de comunicación, muchos vecinos se han acercado a felicitar a los administradores: "No nos ha tocado nada pero es un gozo verlo", aseguraba una pareja.

Por el momento se desconoce el premio exacto que se ha repartido desde Salou, en la que es la única administración agraciada de la provincia de Tarragona. Al ser un día festivo, la delegación del Gobierno, responsable de informar de los premios en la demarcación, está de guardia, por lo que de momento no ha derivado la cifra exacta de décimos vendidos del número 06.703. El primer premio está dotado con 2.000.000 de euros a la serie, lo que supone 200.000 euros por décimo. "Es un número bonito", cree Jové.

A su lado, la encargada de la administración, Monica Serrano, es la responsable de descorchar el cava. "Llevamos muchos años y somos gente del pueblo, nos conocen mucho", asegura ella, que señala que, con toda probabilidad, el número se habrá vendido a través de la máquina. Los décimos del Sorteo del Niño se venden entre noviembre y diciembre, por lo que los premiados, que no han aparecido por la administración esta mañana, "son seguramente vecinos de Salou, y no turistas". "Doña Pilar era una zaragozana y esta administración es muy querida por los aragoneses", explica el propietario.

Salou se lleva la palma

De esta forma, la administración Doña Pilar de Salou se erige como la meca de la suerte en la demarcación de Tarragona. En este Sorteo del Niño es la única que ha vendido boletos premiados, pero la historia va más allá: en 2019, fue el primer local tarraconense en repartir el premio del Gordo de Navidad, con más de 300 millones de euros de recompensa. Desde entonces, el primer premio del sorteo más importante solo ha vuelto a caer una vez en Tarragona: fue en Reus en 2020.

"En ese momento no lo pudimos celebrar porque llegó la pandemia, pero esta vez sí lo haremos", promete Jové, envuelto de alegría. Tras más de 40 años de vida, la administración Doña Pilar vive ahora "sus mejores tiempos" con los premios más grandes que ha recibido nunca la provincia entera, al que solo faltaba el primer premio de la Lotería del Niño para añadir a sus vitrinas. "Esto será muy bueno porque como más premios repartimos, más gente vendrá a comprar", resuelve Serrano.