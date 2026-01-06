Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño

El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño, el 06703, ha salpicado a toda España, también a las cuatro provincias gallegas. O Porriño, Marín (por partida doble), Ourense capital, Xinzo de Limia, Monforte de Lemos, As Pontes y Zas han sido las localidades donde se ha expedido el 06703, agraciado con 200.000 euros al décimo. El segundo premio, de 75.000 euros, fue para el 45875 y cayó casi de forma íntegra en O Porriño; y el tercero, de 25.000 euros, para el 32615.

El segundo sorteo más importante de la época navideña, el del Niño, ha traído mayor fortuna para Galicia que el celebrado el 22 diciembre, cuyo Gordo esquivó la comunidad. El mayor premio de este 6 de enero, Día de Reyes, lo celebran en estos momentos en hasta ocho lugares, pues en Marín tocó en dos puntos diferentes, concretamente en la administración lotera número 1, Tica, y en el Café Bar Timonel.

El júbilo ha sido total a costa de este Gordo de Reyes en Marín. En la administración número 1, situada en la Rúa da Ponte, despacharon 100 décimos por ventanilla o, dicho de otra forma, han repartido 20 millones de euros. Así lo celebra Pelegrina Pereira, la responsable del negocio. «Estamos muy contentos porque son 100 personas a las que le hemos alegrado muchísimo la vida».

El X de la Suerte, en O Porriño, tampoco faltó a su cita con el azar: vendió un décimo del primer premio y 320 del segundo, distribuido tanto en participaciones de fin de curso de los escolares del IES Ribeira do Louro como comprado directamente. A falta de dos días para el sorteo, los niños devolvieron al local alrededor de 2.000 euros del número (habían cogido inicialmente sobre 6000 euros), y el establecimiento siguió vendiendo hasta ayer. En este caso, el 45875 no fue tan distribuido como el 06703, pues, además del municipio porriñés, solo fue a parar a Barcelona, Madrid y Almería.

Alegría tremenda en Ourense y Lugo

En Ourense ciudad, la fortuna la repartió el Café Limia, donde se enteraron del gran premio a través de la prensa. «Chegou a prensa, dixeron que tocara aquí o Gordo e dixen 'tocaría', non mo cría. Non teño nin idea de a quen lle tocou, espero que sexa xente de aquí do barrio do Couto e non alguén que pasara por aquí», relata a FARO el dueño del bar, Israel Pereira. Al mismo tiempo, cree que el agraciado se hizo específicamente con dos papeletas con el 06703.

Lugo también recibió un 'pellizco' en el día de hoy. En Monforte de Lemos, la Papelería Cruceiriño 'despachó' la euforia a través de máquina. Laura, su responsable, afirma a FARO, emocionada, que tenía una corazonada y decidió seguir el sorteo desde su propia tienda. «Fue una alegría tremenda», abunda.

As Pontes y Zas

En As Pontes (A Coruña), fue una tienda de gominolas la que entregó el décimo premiado, mediante máquina. Adrián, su propietario, confiesa al decano que siempre que hay un sorteo importante abre, aunque sea festivo, como hoy, «porque trae suerte».

Explica que cuando les confirmaron que habían repartido el primer premio pegaron un grito que seguro despertó a «algún vecino» y presume orgulloso de haber repartido ya tres primeros premios del Niño desde que abrieron en 2019. Sobre la posible simbología de la cifra 06703, Adrián relata que a veces la gente escoge números por fecha o por intuición, pero él está seguro que, en este caso, el vecino de As Pontes al que le haya tocado dejó a la máquina expedir el décimo al azar.

El Sorteo Extraordinario de El Niño igualmente 'viajó' a Zas. El Bar Quiniela, que regentan Manuel Domínguez y Lía Ferreiro, vendió al menos un décimo del 06703. De momento, los propietarios del negocio desconocen cuánto dinero han repartido, ya que se trata de un número expedido, asimismo, en máquina. «Estamos esperando que cheguen da delegación de Loterías para saber cantos décimos foron», explica Lía Ferreiro a El Correo Gallego, periódico del mismo grupo que FARO. «Pero se son 200.000 euros non está nada mal para quen o teña», dice entre risas, en una mañana de mucho trabajo en el establecimiento, muy frecuentado los días festivos.

«Estamos encantados», señala la mujer sobre la feliz noticia, de la que tuvieron constancia a través de la llamada de El Correo Gallego. «Seguro que foi aquí?», contestaba Manuel Domínguez con incredulidad al saber que desde su establecimiento se había expedido algún décimo del primer premio del Niño.