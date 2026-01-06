El primer premio del Niño deja 3,4 millones en Zaragoza, Benasque y Utrillas con el 6.703: "Dar este premio es el mejor regalo"

El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño ha dejado agraciados en las tres provincias aragonesas con el número 6.703, del que se han repartido 17 décimos, es decir, 3.400.000 euros en premios.

Según las primeras informaciones de Loterías y Apuestas del Estado, el primer premio del Niño, con un galardón de 2 millones de euros a la serie (200.000 euros por cada décimo agraciado) ha estado muy repartido por toda la geografía española y también en la aragonesa, al haberse repartido décimos de este premio en las tres provincias aragonesas.

En concreto, la suerte ha tocado en las administraciones de lotería de la calle Don Jaime, número 11, en Zaragoza; en la de la calle Mayor nº 17 de Benasque y en la de la Avenida de Valencia nº 5 de Utrillas.

Según han confirmado desde los propios establecimientos, la de Don Jaime ha sido la más agraciada, con la venta de una serie (10 décimos, 2 millones de euros); seguida por la de Benasque, con la venta de cuatro décimos (800.000 euros) y la de Utrillas, con 3 décimos agraciados vendidos (600.000 euros).

En esta fría mañana de Reyes, el champán ya corre por las administraciones de lotería agraciadas en los distintos puntos de Aragón.

"Desde 2019 no hemos parado de dar premios, ¡no nos lo creemos!"

Christian Bielsa y Mayte Campo regentan 'La Marmota de la suerte' en Benasque, en la administración de lotería ubicada en la calle Mayor número 17, un establecimiento que también es librería, papelería y tienda de regalos, en pleno corazón de la villa pirenaica.

Por teléfono, Christian Bielsa explica que no saben si los agraciados son vecinos de este municipio pirenaico o uno de los miles de visitantes que han pasado por sus calles durante las vacaciones de Navidad.

"Hemos comprobado que efectivamente hemos repartido algún décimo del primer premio y estamos muy sorprendidos por la buena racha que llevamos: desde 2019 estamos repartiendo premios principales en la lotería de Navidad", señala con emoción.

Este año, dar el primer premio del Niño para ellos es "el mejor regalo" del día de Reyes. "En la lotería del Niño, en 2013 repartimos el segundo premio; la pasada Navidad dimos un quinto y un tercer premio. En 2022, dimos El Gordo. Desde 2019 no hemos parado y no nos lo creemos", insiste Bielsa, que asegura que 'La Marmota de la suerte' debería convertirse en "parada obligada" en Benasque.

"Llevamos 30 años en Benasque en esta administración de lotería, estamos aquí desde siempre y estamos encantados", concluye Christian Bielsa para atender a los vecinos que se acercan a su establecimiento a celebrar la buena noticia.

Con un décimo vendido menos y 600.000 euros ha llegado la alegría a Utrillas. Los tres boletos se han vendido "en una confitería de toda la vida", según celebra el alcalde, Joaquín Moreno.

En la pastelería La Perla llevan muchos años vendiendo lotería en ventanilla bajo petición, así que sus administradores todavía no conocen quiénes han sido los agraciados. "En la lotería de El Niño mucha gente compra todas las terminaciones para asegurarse la devolución", explica con visible alegría la propietaria, Ruth Pino.