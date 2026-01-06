Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El primer premio del Niño deja una lluvia de millones en varios puntos de Andalucía

Sanlúcar de Barrameda, Sevilla o Jerez han sido las ciudades agraciadas

Patricia Godino

La suerte ha vuelto a sonreír a Andalucía en el Sorteo Extraordinario del Niño 2026. El primer premio, correspondiente al número 06703 y dotado con 200.000 euros por décimo, ha sido uno de los más repartidos de los últimos años y ha llegado a numerosas localidades andaluzas, tanto a través de administraciones físicas como mediante la venta online oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Marchena, San Juan y Sevilla, entre las agraciadas

En la provincia de Sevilla, el primer premio se ha vendido en Marchena, San Juan de Aznalfarache y Sevilla capital, concretamente en la administración situada en Luis Montoto, 154.

La alegría ha llegado a Sanlúcar de Barrameda

El número agraciado ha dejado también premio en Cádiz, con ventas en Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, Algeciras y Cádiz capital. En Sanlúcar, la alegría se ha vivido con especial intensidad en el barrio de Bonanza, donde una administración ha repartido el primer premio. “Ahora mismo estoy nerviosa y no sé ni el premio que he dado”, expresó emocionada Loli Rodríguez, que regenta la administración sanluqueña desde hace 22 años, todavía asimilando el alcance de la noticia.

Un 6.703 muy repartido por Andalucía

En Huelva, el primer premio ha llegado a La Antilla, Almonte y Moguer. Y en Granada, los décimos se han repartido en Belicena y Salobreña.

La lista continúa en Málaga, con ventas en Riogordo, Málaga capital, Torre del Mar y Torremolinos, y en Jaén, donde ha tocado en Úbeda. Además, el 06703 ha dejado décimos en Córdoba, concretamente en Villanueva del Duque y Cardeña, y en Almería, con puntos de venta en Tabernas, Campohermoso, Roquetas de Mar y Dalías.

A nivel nacional, el 06703 ha tenido una distribución muy amplia, con presencia en más de medio centenar de ciudades. La fuerte venta por internet ha sido clave para multiplicar los puntos de celebración, también en Andalucía, donde el Niño vuelve a dejar un rastro de alegría repartida.

