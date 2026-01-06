El primer premio del Niño reparte 4 millones de Castelló del Rugat y otros 4,2 millones en Quart de Poblet, Manises y Alfafar

La suerte está echada. El primer premio de la lotería del Niño, el número 06703, ha caído en varios municipios de la Comunitat Valenciana. Por el momento, y a falta de que cada administración sepa con exactitud cuánto ha repartido, el 06703 ha dejado 4 millones en Castelló del Rugat (Valencia) con 20 décimos consignados, y otros 2 millones de euros el primer premio de la Lotería del Niño en Quart de Poblet (Valencia) al vender una serie completa de este número. Además de Quart de Poblet y Castelló del Rugat, la suerte ha sonreído a 21 municipios de la Comunitat Valenciana. Poco después del mediodía, los niños de San Ildefonso y los bombos han dado con la combinación ganadora que ha ido a parar a la Comunitat Valenciana.

Otro de los municipios donde más suerte han tenido hoy ha sido Manises (Valencia). El sorteo del Niño ha dejado 1,4 millones en la administración 'Lotería Manises' En total se han vendido 7 décimos del 06703. También en l'Horta Sud, se han vendido al menos cuatro décimos del primer premio de la Lotería del Niño en Alfafar (Valencia). Tal como confirman desde el punto de venta, se habrían vendido cuatro décimo en ventanilla por valor de 800.000 euros.

Los vecinos de Castelló del Rugat celebran el primer premio del Niño / Sergio Gómez

Pero sin duda, donde más generoso ha sido el sorteo del Niño es en Castelló de Rugat, donde el primer premio ha dejado 4 millones de euros. A través de dos administraciones se han consignado un total de 20 décimos del 06703

La administración de Manises donde ha caído el primer premio del Niño de 2026 / JM López

El destino ha querido que con un premio al décimo de 200.000 euros, el número 06703, riegue con fortuna y mucho dinero varios puntos de la Comunitat Valenciana. Además de en Quart de Poblet también también ha caído en Xirivella, Gavarda, Paiporta, la Pobla del Duc, Benidorm, Manises, Alfafar, Castelló del Rugat, Castelló, Burriana, L'Alcora, Onda, Benicàssim, Alicante, Sant Joan, Benidorm, San Vicente del Raspeig, San Miguel de Salinas, Dénia y Oliva, donde se ha vendido en un estanco.

El fenónemo de las administraciones mixtas

El primer premio de la Lotería del Niño ha estado muy repartido. Ha caído en más de 20 municipios de la Comunitat Valenciana y la mayoría de administraciones a las que la suerte ha sonreído son mixtas. Es decir, que compaginan esta actividad con otra y la venta de décimos se realiza casi por completo a través de terminal. Este fenómeno fragmenta mucho los premios y hace que en mucho de los municipios afortunados por el Niño solo haya caído, por el momento, un décimo.

Es el caso de Dénia, donde diez trabajadores de una empresa se van a repartir los 200.000 euros del primer premio de este año. Se vendió en terminal dividido entre los integrantes de la oficina.

Ganadores del primer premio en Dénia / A. Padilla

Al igual que en Dénia, y siempre a falta del recuento oficial que realizará mañana la Delegación de Loterías y Apuesta del Estado, en la Pobla del Duc (la Vall d'Albaida) también se ha vendido un décimo del 06703.

Un sorteo millonario

Este 2026, la Lotería del Niño repartirá en total 770 millones de euros en premios. El mayor de ellos, el 06703, con 200.000 euros a cada décimo premiado con el primer premio de la Lotería del Niño.

Y es que este sorteo da más premios que el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. El del Niño tiene más reintegros, y en general, más números son agraciados. De los 100.000 número posibles que hay, unos 37.000 tendrán recompensa, mientras que en la de Navidad solo son 14.000.

Sin embargo, aunque otorga más premios en general, los ganadores del primer premio parten con desventaja. Cada décimo del primer premio de la Lotería del Niño está premiado con 200.000 euros frente a los 400.000 de la Lotería de Navidad.

Bombos del Sorteo de "El Niño". // E.P.02/01/2014 Bombos Lotería del Niño. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) piden que los premios de loterías que ganen las empresas tributen igual que los premios de los particulares, que cuando superan los 2.500 euros están gravados al 20%. SOCIEDAD CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA EUROPA TOLEDO EUROPA PRESS/LAE bombos loteria nino. LOTERIAS. LOTERIA NACIONAL. SORTEO EXTRAORDINARIO DE " EL NIÑO ". BOMBOS / EUROPA PRESS/LAE / Europa Press

El Sorteo Extraordinario de El Niño ha tenido, en la edición de este recién estrenado 2026, una facturación total de 864.682.360 euros, según datos provisionales.

Estas cifras vuelven a poner de manifiesto la relevancia que tiene el Sorteo de la Lotería de El Niño en nuestro país. Se trata del segundo Sorteo más importante del año de Lotería Nacional, solo superado por el Sorteo Extraordinario de Navidad, y pone cada 6 de enero el colofón al período navideño.

¿Cuántas veces ha caído el primer premio de la Lotería del Niño en la Comunitat Valenciana?

Hasta hoy, el primer premio de la Lotería del Niño ha recaído en la Comunitat Valenciana en 53 ocasiones. Por provincias, Valencia ha sido con diferencia la más afortunidas. El 'gordo' del Niño ha caído en la provincia un total de 38 veces, frente a las 12 que lo ha hecho en Alicante y las solo 3 que ha tocado en Castellón. En todos los casos, la última vez que el primer premio de este sorteo cayó en la Comunitat Valenciana fue en 2024.

Por poblaciones, la suerte en el Niño ha beneficiado sin duda a la capital valenciana. Ha caído 16 veces: en 1917,1922, 1923, 1938, 1940, 1945, 1953, 1954, 1962, 1963, 1972, 1973, 1982, 1995, 2021 y 2024. Por detrás de València, Manises puede presumir de haber sido la ciudad en la que cayó de forma consecutiva el primer premio tanto en 2020 como en 2021.

Al igual que en Manises, la suerte con el Niño también ha caído en Torrent (2017, 2021), Gandia (2000, 2024), Xàtiva (2021, 2024), Quart de Poblet (1998, 2024), Sueca (1956), Massamagrell (1974), Alaquàs (2021), L'Eliana (2021), La Pobla de Farnals (2021), Picanya (2021), Simat de la Valldigna (2020), Alzira (2024), Mislata (2024), Moncada (2024), Aldaia (2024) y Carcaixent (2024).