06703, primer premio de la Lotería del Niño 2026

El primer premio de la Lotería del Niño 2026 ha recaído en el número 06703, dotado con 2.000.000 de euros a la serie, lo que supone 200.000 euros por décimo.

¿Dónde ha tocado el Primer Premio del Sorteo del Niño 2026?

El número 06703 ha sido consignado en Benavente (Zamora), Mataró (Maresme), Terrassa, Marín (Pontevedra), Belicena (Granada), Riogordo (Málaga), Cintruénigo (Navarra), Pamplona, Villares de la Reina (Salamanca), Madrid, Barcelona, San Sebastián, Úbeda (Jaén), Málaga, Quart de Poblet (València), Castelló de Rugat (València), Bilbao, Zaragoza, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Manises, Benasque, Oiartzun (Guipúzcoa), Segovia, Vitoria, Motilla del Palancar (Cuenca), Guadiana (Badajoz), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Moral de Calatrava (Ciudad Real), Tacoronte, Madrigueras (Albacete), San Pedro (Albacete), Rubí, Astorga (León), O Porriño (Pontevedra), Santa Cruz de Tenerife, Alfafar (València), Valladolid, Escaldes-Engordany, Albacete, Tobarra (Albacete), Dènia (Alicante), San Juan de Alicante, Benidorm, San Vicente del Raspeig (Alicante), Alicante, San Miguel de Salinas (Alicante), Tabernas (Almería), Campohermoso (Almería), Roquetas del Mar (Almería), Dalías (Almería), Avilés

