Sorteo de Reyes
06703, primer premio de la Lotería del Niño 2026
Barcelona, Madrid, Cornellà, El Prat o Mataró son algunas de las localidades afortunadas
Última hora del sorteo de la Lotería del Niño 2026, en directo
Comprobar Lotería del Niño 2026: números premiados
El primer premio de la Lotería del Niño 2026 ha recaído en el número 06703, dotado con 2.000.000 de euros a la serie, lo que supone 200.000 euros por décimo.
¿Qué premio reparte el Primer Premio del Sorteo del Niño 2026?
El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño está dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros por cada décimo premiado.
¿Dónde ha tocado el Primer Premio del Sorteo del Niño 2026?
El número 06703 ha sido consignado en Benavente (Zamora), Mataró (Maresme), Terrassa, Marín (Pontevedra), Belicena (Granada), Riogordo (Málaga), Cintruénigo (Navarra), Pamplona, Villares de la Reina (Salamanca), Madrid, Barcelona, San Sebastián, Úbeda (Jaén), Málaga, Quart de Poblet (València), Castelló de Rugat (València), Bilbao, Zaragoza, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Manises, Benasque, Oiartzun (Guipúzcoa), Segovia, Vitoria, Motilla del Palancar (Cuenca), Guadiana (Badajoz), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Moral de Calatrava (Ciudad Real), Tacoronte, Madrigueras (Albacete), San Pedro (Albacete), Rubí, Astorga (León), O Porriño (Pontevedra), Santa Cruz de Tenerife, Alfafar (València), Valladolid, Escaldes-Engordany, Albacete, Tobarra (Albacete), Dènia (Alicante), San Juan de Alicante, Benidorm, San Vicente del Raspeig (Alicante), Alicante, San Miguel de Salinas (Alicante), Tabernas (Almería), Campohermoso (Almería), Roquetas del Mar (Almería), Dalías (Almería), Avilés
Comprobar números de la Lotería del Niño 2026
EL PERIÓDICO dispone de un comprobador de décimos de la Lotería del Niño 2026 para que puedas saber al instante si tu número tiene premio
