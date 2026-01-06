La exagerada suerte de Manuel: un décimo del segundo premio del Niño comprado a última hora en Barcelona

Manuel ha enfundado a su perro con un jersey para sobrellevar la mañana gélida de Reyes tras darse cuenta de que le había tocado el segundo premio de la lotería del Niño y lo ha sacado a pasear por Barcelona como si no supiera que es uno de los ganadores del sorteo extraordinario. Tranquilo, sin desprender euforia ni alterar la rutina de jubilado, el vecino del Fort Pienc ha dado cuenta de que ha cazado la suerte por los pelos, en un arranque de última hora, al comprar un décimo del 45.875 antes de que Pablo Martín bajara la persiana anoche en su administración, la 320 de la capital catalana. Por entonces, las cabalgatas ya habían pasado y las familias se retiraban a casa, a punto de que sus majestades empezaran a repartir los regalos.

“Eran las 21:15 horas, le quedaban unos cuantos décimos a Pablo en la mano y pedí que me diera uno cualquiera”, ha explicado Manuel, calmado, sin dejarse llevar por el entusiasmo. Del manojo que ya se resignaba a retornar, el lotero eligió uno con acierto. “Vino antes de cerrar y me dijo que le diera el que quisiera, era el último décimo que tenía de ese número y justo le di el premio... es un buen regalo de Reyes”, ha expresado Martín, pletórico.

El propietario de la administración de lotería de la calle Sicília de Barcelona, Pablo Martín, que ha repartido 3,75 millones con el segundo premio de la lotería del Niño. / MANU MITRU

El negocio situado en la calle Sicília disponía de cinco series del 45.875 y se ha deshecho de todos los décimos, 50 boletos vendidos uno a uno, por ventanilla y a vecinos del Fort Pienc, sin devolver ninguno. Cada décimo que el establecimiento ha despachado equivale a 75.000 euros brutos. Una vez descontada la retención de Hacienda, quedan 68.000 euros limpios para el portador.

También el primer premio en la ciudad

Con el segundo de El Niño, Martín ha regado Fort Pienc con 3,75 millones de euros. Solo lo entregado este día de Reyes en el barrio situado en el distrito del Eixample supera con creces el escaso importe que Barcelona cosechó en el sorteo extraordinario de Navidad, tal solo 376.000 euros. Aparte, una administración de la calle Rogent y otra de la calle Mülbherg tenían algunos décimos consignados del número agraciado con el primer premio esta mañana, el 06.703.

El establecimiento de Rogent es conocido como la Lotería del Clot. Contaba con una serie del primer premio, de la que ha colocado dos décimos, ha comentado el responsable, Miquel Àngel Gener: "Uno lo vendimos por ventanilla y otro por internet, ambos a clientes de Barcelona. Es el cuarto gran premio que damos. Repartimos un cuarto por Navidad en 2024 y no dimos nada esta última vez, pero nos compensa entregar el primero por el Niño". Cada boleto agraciado supone una ganancia de 200.000 euros brutos, de los que el ganador se embolsa 168.000 euros tras el mordisco de la Agencia Tributaria.

De vuelta al Fort Pienc, Manuel ha admitido que se hizo con el boleto en un arrebato irreflexivo anoche, sin motivo que lo justifique ni buscando una terminación concreta. “Llevaba ya dos o tres décimos de la administración, juego todas las semanas y nunca me había tocado”, ha alegado.

Manuel y Pablo Martín se funden en un abrazo tras el sorteo del Niño, en Barcelona. / MANU MITRU

Manuel ha opinado que la cantidad que cobrará no es gran cosa (“es un pellizquito para pagar deudas, no una exageración”), si bien ha reconocido que se ha quitado una espina clavada hace mucho. Ha revelado que hace años, cuando aún se pagaba en pesetas, el azar le esquivó con crueldad: “Al menos hace 35 años que juego y nunca había devuelto nada, hasta una vez que llevaba tres décimos y los devolví, porque acababan en 79 y me gustaba que terminasen en 0: fui a mirar luego y justo había tocado aquel número… Tuvo que ser mucho dinero el que perdí”.

Es la primera vez que la administración de Martín da una alegría por el Niño. Hasta ahora no atesora ningún premio de Navidad, aunque su palmarés no está vacío: un cartel sobre el mostrador recuerda que aquí se expidió un boleto de Euromillones por el que se entregó un millón de euros en noviembre de 2024.

“El destino quiso que ayer vendiera los últimos décimos que me quedaban” del número premiado, se ha felicitado Martín. Puso una serie a la venta en internet y los décimos sueltos que quedaban tras no lograr colocarlos a través de la web los distribuyó este lunes por ventanilla. Iván se ha enterado de que la fortuna le ha sonreído al volver de trabajar este mediodía. “Lo compré ayer por la tarde”, ha revelado, igual que Manuel. En cambio, otro cliente que pasó este lunes por la administración no ha catado la misma suerte. “Llevo un montón de décimos... ¿Si me ha tocado? A mí no me toca ni mi mujer”, ha refunfuñado.