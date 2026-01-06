La Lotería del Niño deja su primer premio en Málaga y reparte más de tres millones de euros

El primer premio de la Lotería del Niño ha dejado una huella en Málaga, repartiendo la suerte en varios puntos del territorio, unos 3 millones de euros en premios, con al menos 15 décimos premiados vendidos. El 06703 se ha vendido en seis administraciones de la provincia: Plaza de la Constitución, 4 (Riogordo); Duque de Rivas, 2 Lotería La Piedad (Málaga capital); Juan Valdés, 20 (Málaga); Avenida de Andalucía, 85 (Torre del Mar); Catapilco, 3 (Málaga) y en Plaza del Lido, Conjunto Los Jazmines (Torremolinos).

Diez décimos en vendidos en El Molinillo

Administraciones históricas como La Gata Loca, en la calle Catapilco, y La Piedad, en la calle Duque de Rivas, conocida popularmente como la Doña Manolita malagueña, vuelven a dar premios, confirmando su fama como puntos habituales de la suerte: "Sabemos que han sido varios números por máquina, pero no sabemos cuántos. Estamos super felices de volver a dar premios", ha dicho la propietaria, Raquel Velasco, donde han repartido diez décimos.

Aunque Raquel no sabe a quién le ha tocado, "quiero esperar que por el barrio alguno se habrá quedado", ha asegurado, al tiempo que afirma: "Es verdad que nos visita mucha gente de fuera que vienen a buscar aquí la suerte también y a lo mejor se ha ido a cualquier parte", ha señalado la lotera, quien ha precisado que, aunque no hubo suerte en el Sorteo de Navidad, días después dieron tres premios consecutivos de otros juegos.

Sus padres fueron los que fundaron este establecimiento en 1987, por lo que "el año que viene hacemos 40 años". "Empezamos siendo una administración muy chiquitita y hemos ido creciendo, también el salto a Internet gracias a mi marido fue un trampolín para nosotros, siendo de los primeros en España en dar ese salto", ha dicho.

La Piedad vuelve a repartir suerte. / Álex Zea

Alegría de los grandes premios en otras administraciones

La alegría vuelve 14 años después a la administración Capicúa de Oro, en la calle Juan Valdes de la Cruz del Humilladero: "Estamos en una nube. Se dice que este es un número feo, pero mira que preciosidad", añade Pedro Camuña.

Por otro lado, la suerte sigue en La Gata Loca, en la calle Catapilco, que el año pasado ya dio un tercer premio: "Llevamos buena racha", comenta Juan, dueño de la administración. "Siempre toca, es lo que ya dicen muchos por aquí", ha asegurado Juan, que recalca: "Ya estamos acostumbrados, pero siempre es una alegría", ha aseverado. Esta administración recibió una serie del 06703, pero finalmente solo vendieron uno de los diez décimos ofertados.

Estreno en los grandes premios en Riogordo

Alicia Ortega Cañamero, responsable del receptor mixto de la plaza de la Constitución, en Riogordo, estaba muy feliz en esta mañana del día de Reyes. "Es la primera vez que damos un premio tan importante en los 25 años que llevamos, hemos repartido premios de 3.000 o 4.000 euros, pero nunca tanto", comentaba feliz.

Habían vendido un décimo por terminal, en la opción de número al azar, que ha entregado 200.000 euros a un vecino de Riogordo: "no sabemos quién ha sido, pero hoy hay un vecino nuestro pletórico". No obstante, insistió: "pero más contentos estamos nosotros".

Alicia Ortega con el cartel del 06703, número premiado con el primer premio de la Lotería del Niño, del que se ha vendido un décimo en Riogordo. / L. O.

Además, Torremolinos vuelve a celebrar un nuevo golpe de fortuna tras la Lotería de Navidad, ya que la administración de Los Jazmines repite como una de las agraciadas.

Cuando parecía que no, Málaga se lleva el primer premio de la Lotería del Niño 2026, con un total de más de 3 millones de euros repartidos, gracias a los 200.000 euros por décimo, una cantidad que ha alegrado a numerosos vecinos.

Primer premio muy repartido

El 06703 del primer premio ha estado muy repartido y se ha vendido en las provincias de Madrid, Barcelona, San Sebastián, Bilbao, Zaragoza, Vitoria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Salamanca, Pamplona, Málaga, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Castellón, Cádiz, Alicante y Albacete, así como en Paiporta (Valencia), una de las localidades más afectadas por la dana de octubre de 2024.

Resto de premios destacados

El Segundo premio (45.875) : dotado con 75.000 euros por décimo , ha caído en Madrid, Barcelona, Almería y Pontevedra .

: dotado con , ha caído en . El Tercer premio (32.615) : premiado con 25.000 euros por décimo , ha llevado la suerte a Granada y Burgos .

: premiado con , ha llevado la suerte a . Extracciones de 4 cifras: 1829; 3682. 350 € al décimo

350 € al décimo Extracciones de 3 cifras: 058; 156; 248; 325; 367; 392; 400; 457; 510; 511; 640; 643; 861; 887. 100 € al décimo

100 € al décimo Extracciones de 2 cifras: 27; 37; 44; 54; 94. 40 € al décimo

40 € al décimo Aproximaciones al primer premio: 1.200 € al décimo

Aproximaciones al segundo premio: 610 € al décimo

Centena del primer premio: 100 € al décimo

Centena del segundo premio: 100 € al décimo

Centena del tercer premio: 100 € al décimo

Tres últimas cifras del primer premio: 100 € al décimo

Tres últimas cifras del segundo premio: 100 € al décimo

Dos últimas cifras del primer premio: 100 € al décimo

Reintegros: 0; 1; 3. 20 € al décimo

Primer premio del Niño en otras localidades andaluzas

Según información de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), el número 06703 ha caído en varias localidades andaluzas. En Almería, los agraciados se encuentran en Tabernas, Campohermoso, Roquetas de Mar y Dalías; mientras que en Cádiz, el premio ha llegado a Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, Algeciras y la capital.

En Córdoba, la suerte ha sonreído a Villanueva del Duque y Cardeña, y en Granada, los afortunados han sido los vecinos de Salobreña y Belicena. Asimismo, en Huelva, los décimos premiados se han vendido en La Antilla, Almonte y Moguer, mientras que en Jaén la alegría ha llegado a Úbeda.

En Sevilla, el 'Gordo' ha repartido ilusión en Marchena, San Juan de Aznalfarache y la capital.

Celebración del Sorteo de la lotería del Niño en el salón de Loterías y Apuestas del Estado. / Pool / Europa Press

El segundo y tercer premio también cae en Andalucía

Además del primer premio tan repartido, Andalucía ha vuelto a sonreír con los demás galardones, ya que el segundo premio ha caído en la localidad almeriense de Las Cabañuelas y el tercer premio ha sido vendido en Granada.

El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo), ha correspondido al número 45.875, vendido en Las Cabañuelas (Almería), mientras que el tercer premio, dotado con 250.000 euros por serie (25.000 euros por décimo), ha sido para el número 32.615, distribuido en Granada.

Cuánto se queda Hacienda

Como ya ocurrió el año pasado, la Agencia Tributaria se lleva este año solo un 20% para premios superiores a 40.000 euros. Por tanto, los primeros 40.000 euros están exentos de tributación.

En el caso del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2025, los únicos décimos en los que Hacienda se llevará una parte serán en los correspondientes al primer y segundo premio.