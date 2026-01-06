Lotería del Niño 2026, hoy en directo: hora del sorteo de Reyes y premios

Blanqueo de capitales

Los técnicos han avisado de que en 2024 se produjo un fuerte repunte de los premios grandes obtenidos por sociedades, fundaciones y asociaciones, que se han multiplicado por más de 43 veces, lo que contrasta con las caídas registradas en 2021 y 2023. También se han multiplicado por más de 14 los premios mayores obtenidos por no residentes, quienes no tendrán que declararlos al soportar la retención. Por eso los técnicos de Hacienda han insistido en que les autoricen a iniciar las investigaciones tributarias y por blanqueo de capitales de los 243,7 millones pagados a las entidades jurídicas por premios de más de 40.000 euros entre 2021 y 2024, no prescritos, así como realizar un análisis de los 246,7 millones de premios grandes de 2024 pagados a no residentes. De enero a noviembre de 2025, las entidades jurídicas cobraron más de una quinta parte de los premios grandes, la práctica totalidad corresponden a los tres primeros premios del sorteo de navidad de 2024.