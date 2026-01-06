En Directo
Sorteo de Reyes
Lotería del Niño 2026, hoy en directo: hora del sorteo de Reyes y premios
Comprobar números de la Lotería del Niño 2026
Lista de premios del sorteo del Niño 2026
El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 reparte este martes, 6 de enero, un total de 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias del Sorteo del Niño 2026
¿Qué deberías tener en cuenta al compartir un décimo de la Lotería de Niño 2026?
Como ocurre cada año, una parte importante de esos décimos no se juega en solitario: se comparte entre familiares, amigos o compañeros de trabajo. El problema llega cuando el número resulta premiado y el décimo es de varios: ahí conviene tener claro cómo se reparte el dinero, quién puede cobrarlo y qué precauciones evitan conflictos. Sigue leyendo aquí.
Pasó a ser 'extraordinario'
Tras el éxito que supuso el Sorteo celebrado en 1941, antes de la Epifanía del Señor, se decidió al año siguiente, 1942, transformarlo en Sorteo Extraordinario. En 1942 constaba de tres series de 56.000 billetes cada una, a 250 pesetas el billete, dividido en décimos de 25 pesetas. El número agraciado con el primer premio fue el 52.434, consignado en Murcia. En 1999 el Sorteo de 'El Niño' pasó a celebrarse el 6 de enero en lugar del día 5 y en 2012 el Sorteo tuvo lugar en Cádiz en conmemoración del segundo centenario de la Constitución de 1812, 'La Pepa', y del bicentenario del nacimiento de la Lotería Nacional. En 2018, Ávila acogió su celebración.
Institucionalizado en 1941
Fue institucionalizado en 1941 por el entonces director general de Timbre y Monopolios, F. Roldán, y ese año 1941 el Sorteo constaba de cuatro series de 42.000 billetes cada una, a 150 pesetas el billete, dividido en décimos de 15 pesetas. Se vendieron 166.668 billetes con una recaudación total de 25.230.000 pesetas, que reportaron un beneficio de 7.700.300 pesetas al Estado. Entonces, su programa contaba con cinco grandes premios: un primer premio de 500.000 pesetas por serie, un segundo premio de 300.000 pesetas por serie, un tercer premio de 150.000 pesetas por serie, un cuarto premio de 75.000 pesetas por serie y un quinto premio de 50.000 pesetas por serie. El número agraciado con el primer premio fue el 23.594, consignado en Sevilla.
Historia del sorteo
Existen referencias documentales de que en 1868 ya se conocía popularmente a este Sorteo como de 'El Niño'. Dicha denominación se debe quizás a la proximidad de la Epifanía del Señor o la Adoración al Niño por los Magos de Oriente. Es en 1941 cuando se configura este Sorteo con personalidad y denominación propias, hasta convertirse en el segundo sorteo en importancia de la Lotería Nacional. Sin embargo, no fue hasta 1966 cuando la denominación de Sorteo de 'El Niño' aparece en las listas oficiales de premios. Los Sorteos de 'El Niño' empezaron a otorgar reintegros en 1942 y, desde 1946, premios de terminación y de reintegro. También podemos destacar que todos los Sorteos se han celebrado ininterrumpidamente por el Sistema Antiguo o Tradicional hasta 1965, y por el Sistema Moderno o de Bombos Múltiples desde el siguiente año.
Comprobar premios
Recuerde, acabado el sorteo, este enlace, donde podrá comprobar los premios.
Datos definitivos
No obstante, los datos de ventas definitivos no se conocerán hasta poco antes del inicio del sorteo, cuando las administraciones hayan informado de los décimos que han conseguido vender y los que devuelven a la sociedad estatal. RTVE distribuirá la señal de televisión desde el salón y retransmitirá a partir de las 11.15 horas, en todos sus canales, esta nueva cita con la Lotería Nacional y los niños de San Ildefonso, el punto y final a las navidades.
El Niño, en cifras provisionales
En esta ocasión se han consignado 911.903.000 euros, lo que supone una media de 18,77 euros por habitante, una cantidad superada ampliamente en Asturias (31,37 euros), Castilla y León (30,04 euros), La Rioja (28,17 euros), Comunidad Valenciana (26,17 euros) y Cantabria (24,39 euros). Donde menos lotería se compra es en las ciudades autónomas de Ceuta (3,81 euros) y Melilla (4.42) seguido de Baleares (9,40), Cataluña (12,96 euros) y Canarias (13,67). Por provincias, encabeza la clasificación Soria con 60,18 euros de consignación por habitante. La media de este año -18,77 euros- es similar a la del pasado, que fue de 18,20 euros.
La polémica del Gordo
El sorteo viene precedido de un polémico desenlace del Gordo de Navidad en Villamanín (León), donde se vendieron más participaciones que décimos había comprado la comisión de fiestas, motivo por el que los expertos han recordado la importancia de tomar precauciones para evitar problemas si la suerte llama a la puerta, como hacer constar de forma expresa el número del décimo, la serie, fracción y fecha del sorteo siempre que se compartan décimos o se compren papeletas.
El detalle de los premios
¿Cuánto se puede ganar en la Lotería del Niño 2026? Todos los premios al detalle. Léalo aquí.
Blanqueo de capitales
Los técnicos han avisado de que en 2024 se produjo un fuerte repunte de los premios grandes obtenidos por sociedades, fundaciones y asociaciones, que se han multiplicado por más de 43 veces, lo que contrasta con las caídas registradas en 2021 y 2023. También se han multiplicado por más de 14 los premios mayores obtenidos por no residentes, quienes no tendrán que declararlos al soportar la retención. Por eso los técnicos de Hacienda han insistido en que les autoricen a iniciar las investigaciones tributarias y por blanqueo de capitales de los 243,7 millones pagados a las entidades jurídicas por premios de más de 40.000 euros entre 2021 y 2024, no prescritos, así como realizar un análisis de los 246,7 millones de premios grandes de 2024 pagados a no residentes. De enero a noviembre de 2025, las entidades jurídicas cobraron más de una quinta parte de los premios grandes, la práctica totalidad corresponden a los tres primeros premios del sorteo de navidad de 2024.
