El Sorteo del Niño 2026 reparte dos millones de euros en el barrio de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat

La suerte de la lotería de Navidad ha vuelto a caer en el barrio de Sant Ildefons de Cornellà, y ha vuelto a ser la administración del mercado, la número 6, la encargada de repartir dinero. Esta vez, han vendido una serie del número 06.703, el primer premio del Sorteo del Niño 2026.

Alberto Romero, propietario de la administración, responde exultante a la llamada de EL PERIÓDICO: "Por tercer año consecutivo estamos de celebración", declara el lotero, que ha acabado de abrir los regalos de Reyes a toda prisa para acudir a abrir la administración, tras conocer que había vuelto a repartir suerte.

En el año 2023, en su establecimiento se vendieron dos quintos premios del sorteo de Navidad, pero también dos quintos premios. Además, en 2024, repartió una serie del tercer premio. Este día de Reyes de 2026, Alberto ha repartido otros dos millones de euros.

Alberto Romero, propietario de la administración de Loterías premiada en Cornellà en los años 2023, 2024 y 2025. En la imagen, celebra haber repartido dos quintos premios en la Navidad de 2023 / EL PERIÓDICO

La administración número 6 se encuentra al lado del mercado de Sant Ildefons, en una de las zonas más populares y concurridas de la ciudad. Por el momento, Alberto desconoce si la serie se ha vendido a la misma persona, o si bien el premio ha sido más repartido entre los vecinos del barrio.

