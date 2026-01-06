Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería del Niño 2026Comprobar Lotería del Niño 2026Hora sorteo Lotería Niño 2026Centros comerciales abiertosNavajas CatalunyaVenezuelaTiroteo CaracasPrincesa LeonorBadalonaDelcy RodríguezHorario Supercopa
instagramlinkedin

Todos los detalles

¿A qué hora es la Lotería de Niño 2026? Horario del sorteo y dónde ver

La Lotería del Niño 2026, en directo: última hora y números premiados

Comprobar décimos de la Lotería del Niño 2026

Varias personas hacen cola para comprar lotería para el Sorteo Extraordinario del Niño

Varias personas hacen cola para comprar lotería para el Sorteo Extraordinario del Niño / María José López / Europa Press

J.E.

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El 2026 se estrena con uno de los sorteos más esperados del año, la Lotería del Niño. Tras la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, los españoles tienen una nueva oportunidad este martes 6 de enero. El día de los Reyes Magos se repartirán 700 millones de euros con un primer premio dotado de 2 millones de euros por serie, 200.000 euros al décimo. Al segundo premio le corresponden 750.000 euros por serie, 75.000 euros al décimo, y un tercer premio de 250.000 euros por serie, 25.000 euros al décimo.

Hora y dónde ver el Sorteo de la Lotería del Niño

Los bombos comenzarán a girar a las 12:00 h del mediodía en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado y tendrá una duración de unos 60 minutos aproximadamente. El primer bombo contiene las bolas con las decenas y unidades de millar y la centena, decena y unidad para formar el número del décimo agraciado y otro bombo con el importe de los premios.

Como cada año, el Sorteo de la Lotería del Niño se podrá seguir en directo a través de La 1 de RTVE y de la plataforma de contenidos a la carta RTVE Play. Una vez realizado el sorteo, podrás comprobar los números premios en este comprobador.

Cada catalán gastará una media de 12,96 euros en décimos del Sorteo de 'El Niño' de 2026, cerca de seis euros menos que la media nacional (18,77 euros) y que convierte a la comunidad en la cuarta por la cola tras las ciudades autónomas de Ceuta (3,81 euros) y Melilla (4,42) y Baleares (9,40 euros).

Puedes consultar en EL PERIÓDICO todo lo relacionado con la Lotería del Niño 2026

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
  2. Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por 'apuntalar' la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro
  3. La nieve empieza a amainar tras dejar hasta 10 centímetros en algunos puntos de Catalunya
  4. Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar
  5. Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
  6. Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Barcelona, hoy en directo: hora de llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, por dónde pasan Sus Majestades y calles cortadas al tráfico
  7. Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación
  8. Las cabalgatas de Reyes en Barcelona este 2026, barrio a barrio: horarios y recorridos

Ráfagas de disparos en la residencia presidencial de Venezuela

Las personas con TDAH identifican fortalezas que pueden mejorar su salud mental, según un estudio

Las personas con TDAH identifican fortalezas que pueden mejorar su salud mental, según un estudio

Esta es la hamburguesa de Texas con estrella Michelin y doble ‘umami’ que llega en 2026 a Madrid

Esta es la hamburguesa de Texas con estrella Michelin y doble ‘umami’ que llega en 2026 a Madrid

James Bond y Takashi Murakami: dos champanes para coleccionistas

James Bond y Takashi Murakami: dos champanes para coleccionistas

Un documental sobre un 'crack' del espeto opta a la nominación de los Goya

Un documental sobre un 'crack' del espeto opta a la nominación de los Goya

¿Qué deberías tener en cuenta al compartir un décimo de la Lotería de Niño 2026?

¿Qué deberías tener en cuenta al compartir un décimo de la Lotería de Niño 2026?

DIRECTO VENEZUELA | Trump afirma que controla Venezuela y que no se harán elecciones todavía

DIRECTO VENEZUELA | Trump afirma que controla Venezuela y que no se harán elecciones todavía

¿Cuándo empiezan las rebajas de enero 2026? Estas son las fechas en Zara, Mango y El Corte Inglés

¿Cuándo empiezan las rebajas de enero 2026? Estas son las fechas en Zara, Mango y El Corte Inglés